شارلي آبلبي: الخيارات مفتوحة أمام «نيفال كراون»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبّر مدرب جودلفين شارلي آبلبي عن رضاه التام بالأداء الذي قدمته خيول الإسطبل الأزرق الملكي خلال الأمسية الثانية لكرنفال كأس دبي العالمي.

وتحدث شارلي آبلبي عن أداء «نيفال كراون» بطل الشوط الخامس في «بطولة قلعة الفهيدي»، قائلاً: «كان هناك بعض التزاحم في المراحل الأولى من السباق، ولكن الفارس وليام بيوك وضع «نيفال كراون» في موقع رائع، وكان أحد الخيول المميزة في السباق ومن أصغرها سناً أيضاً، وبالتالي كانت لديه أرجل أكثر حيوية، وسحبناه من المشاركة بعد منتصف الموسم الأوروبي عن قصد، واليوم أكمل المهمة المطلوبة».

وأضاف: «أشعر بأنه جواد ملائم تماماً للمنافسة على مسافة 7 فيرلونغ، ولديه سرعة طبيعية عالية، وسيكون أكثر جاهزية عقب السباق، وهو مسجل لسباق 1351 تيرف سبرينت في أمسية «كأس السعودية»، وهناك سباق راس الخور الجديد في أمسية «السبت السوبر» بمضمار «ميدان»، وبالتالي لديه عدة خيارات».

قدرات طبيعية

وعن «سايلنت سبيتش» بطل الشوط الأول «جائزة دبي» قال شارلي آبلبي: «يظهر «سايلنت سبيتش» قدرات طبيعية وافرة في التدريبات، وسارت تدريباته بشكل جيد، والفارس وليام بيوك أحسن قيادته على الرغم من الرياح القوية، ولذلك حصل على تغطية كافية قبل الطلب منه بتقديم المزيد في التوقيت الصحيح، وهو جواد صغير القامة، ونأمل أن يتطور في مسار السرعة».

وأضاف: «هناك سباق سرعة آخر لخيول الثلاث سنوات الشهر المقبل «الوصل ستيكس»، وسننظر الآن في إشراكه في ذلك السباق».

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