خيول جودلفين تخطف الأضواء في الأمسية الثانية لكرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي- بهاء الدين عطا - خالد المهيري-تصوير - اكسفير ويلسون

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خطفت خيول جودلفين الأضواء في الأمسية الثانية لكرنفال كأس دبي العالمي، التي أقيمت، أمس، على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «عزيزي»، إذ حقق الإسطبل الأزرق الملكي 5 انتصارات، عبر «سايلنت سبيتش»، الذي حقق لقب الشوط الأول «جائزة دبي»، «آيلاند فالكون» بطل الشوط الثاني «تحضيري- سباق ديربي جميرا»، «ديزرت فاير» بطل الشوط الرابع «بطولة الراشدية»، «نيفال كراون» بطل الشوط الخامس «بطولة قلعة الفهيدي»، و«دبي أيكون» بطل الشوط السابع والختامي.

كما ظفر «راوي» لـ«ر ر ر للسباقات» بلقب الشوط الثالث «تحضيري – سباق الـ 2000 جينيز الإماراتي»، فيما نال «الطارق» لعبد المحسن العبد الكريم لقب الشوط السادس «بطولة جائزة دباوي».

وشهدت الأمسية تألق المدرب العالمي سعيد بن سرور، الذي حقق ثلاثية خلال السباق، فيما تصدر الفارس وليام بيوك الأمسية بانتصارين.

الشوط الأول

اقتنص «سايلنت سبيتش» لجودلفين لقب الشوط الأول «جائزة دبي» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، برعاية «كريك فيوز من عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.10.56 دقيقة، وبفارق طولين عن «هوم سيتي» لجودلفين، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب سعيد بن سرور،

وحل ثالثاً «وايلد بليس» لجودلفين بقيادة الفارس لويس ستيوارد، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

الشوط الثاني

ظفر «آيلاند فالكون» لجودلفين بلقب الشوط الثاني «تحضيري- سباق ديربي جميرا» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، برعاية «بارك أفنيو من عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف دولار، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.47.58 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «نيو كينجدم» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «بجيروت» لمالكه لون كاج نيلسن، بقيادة الفارس دين أونيل، وإشراف المدرب بنت اولسن.

الشوط الثالث

حقق «راوي» لـ«ر ر ر للسباقات» لقب الشوط الثالث «تحضيري- سباق الـ 2000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي، برعاية «الفرجان من عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف دولار، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.24.32 دقيقة، وبفارق طولين عن «كوالتي بون» لـ«مربط غوارا ديل سور» بقيادة الفارس فاجنر ليل، وإشراف المدرب أنطونيو سنترا بيريرا.

وحل ثالثاً «كيفر» لهاراس سان بيدرو بقيادة الفارس هكتور لازو، وإشراف المدرب ريكاردو كولومبو.

الشوط الرابع

اقتنص «ديزرت فاير» لجودلفين لقب الشوط الرابع «بطولة الراشدية» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي، برعاية «ريفييرا بيتش فرونت من عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 180 ألف دولار، بقيادة الفارس هيكتور كروتش وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.46.16 دقيقة، وبفارق طولين وربع الطول عن «رويال فليت» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «آرت دي فال» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الخامس

ظفر «نيفال كراون» لجودلفين بلقب الشوط الخامس «بطولة قلعة الفهيدي» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي، برعاية «مينا من عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 180 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.22.02 دقيقة، وبفارق طول عن «ستوري أوف لايت» لمحمد أحمد علي السبوسي، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «زينهم» لـ«شادويل» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السادس

حقق «الطارق» لعبد المحسن العبد الكريم لقب الشوط السادس «بطولة جائزة دباوي» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي، برعاية «ريفييرا من عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.11.75 دقيقة، وبفارق طولين عن «فريدم فايتر» لـ «إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «اون ذا وارباث» لناصر عسكر، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السابع

ظفر «دبي أيكون» لجودلفين بلقب الشوط السابع والختامي لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، برعاية «عالية من عزيزي» البالغ قيمة جوائزه 80 ألف دولار، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 2.03.46 دقيقة، وبفارق 8 أطوال ونصف الطول عن «ريمورز» لـ«إسطبلات الراشد»، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «بيغ تيم» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

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