المهر "السلطان" الأجمل في اليوم الثالث من بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق المهر "ج س السلطان" لمربط الجواهر، أعلى معدل من النقاط خلال منافسات اليوم الثالث لفعاليات النسخة الثانية لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، التي تقام بكورنيش المرفأ برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وتنظم البطولة التي تختتم يوم غد "الأحد"، جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 470 خيلا من أجود السلالات .

وتمكن "ج س السلطان"، من تحقيق أعلى معدل بلغ 92.10 نقطة، عندما تصدر القسم "أ" لفئة الأمهار عمر سنتين، فيما جاء في المركز الثاني المهر "جي ايه مرتجز الجزيرة" لمربط الجزيرة، وحصل على 90.60 نقطة، وحل ثالثاً "فام كورنادو" لمربط النور، الذي حصل على 90.20 نقطة.

وكانت الفعاليات قد انطلقت بشوط فئة الأمهار عمر سنة "أ"، وذهبت الصدارة الى "اس اس شام" لحسن سيف حماد الزعابي، وحقق 90.90 نقطة، وحل في المركز الثاني "داني الزبير" لجميلة محمد علي الشميلي، وحقق 90.60 نقطة، فيما حل في المركز الثالث "أم كي الباترون" لمحسن حسين عماره، وحصل على 90.10 نقطة.

وتصدر "فهد ياس" لبخيت سعيد نوبي الكتبي، القسم "ب" وحقق 91.70 نقطة، وحل في المركز الثاني "آر جي المهيب" لمحمد سعيد الشميلي، وحصل على 91.30 نقطة، وجاء في المركز الثالث "غياث ليوا" لمربط ليوا، ونال 90.30 نقطة.

وأحرز "سراب المها" لمربط المها، المركز الأول في القسم "ج" محققاً 90.70 نقطة، تاركاً المركز الثاني للمهر "بدر المنهل" لفهد سالم سعيد الزعابي، وحصل على 90.60 نقطة، بينما جاء في المركز الثالث "م ع الشهامة" لسلمان راشد خلف العتيبة، وحصل على 90.50 نقطة.

ونال صدارة القسم "د" "سنان الزايد" لعلي عبد الله بن زايد المخزومي، وحقق 90.40 نقطة، وحل في المركز الثاني "م ع غالي" لمحمد راشد خلف العتيبة، وحصل على 90.30 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث الى "ناجي الباهية" لمربط الباهية، وحصد 90.00 نقطة.

وانتزع "ساجي الباهية" لحمد محمد سيف الحبسي، صدارة القسم "ج" محققاً 90.90 نقطة، تلاه في المركز الثاني "اري كي مروان" لمربط رأس الخيمة، وحصل على 90.70 نقطة، فيما جاء في المركز الثالث "ايه اس الظرب" لسمية حسين عبد القادر عباس، وحقق 90.40 نقطة.

واختتم الفعاليات المهر "أشعل العز" لمربط العز، بتصدر آخر الأشواط المخصص للفئة "ج" للأمهار عمر سنتين، وحقق 91.60 نطقة، وجاء في المركز الثاني "بشير الباهية" لمحمد سالم نصيب الشامسي، وحصل على 91.20 نقطة، فيما احتل المركز الثالث "س س خنجر" لسلطان محمد خليفة اليحيائي، وحصل على 90.00 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز