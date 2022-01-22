إيمانويل غوديانو.. موعد مع الجائزة الكبرى لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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اختتمت منافسات اليوم الأول لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، بمنافسة تأهيلية نحو لقب كأس البطولة برعاية لونجين، وتوّج الفائزين أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وضرب الفارس الإيطالي إيمانويل غوديانو، بالجواد «نيكولاج دو ميوسك» موعداً مع كأس المركز الأول، وأولى بطاقات التأهيل للمشاركة في منافسة الجائزة الكبرى في البطولة وأكمل التمايز في زمن 33.48 ثانية، ونال كأس المركز الثاني الفارس البلجيكي كونستانت فان باسشن مع الفرس «دياز دو ثوت» وذهب كأس المركز الثالث إلى جنوب أفريقيا وأحرزه الفارس أوليفر لازاروس بصحبة الفرس «بترفلاي أنيميل».



وعلى الميدان الرملي بنادي أبوظبي للفروسية، أقيمت المنافسة الثانية بتصنيف النجمتين، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي وفاز الفارس السوري مبارك ماندو بالمركز الأول في جولة التمايز بصحبة الفرس «غويبل»، وتوّج الفارس الإيرلندي شين برين مع الجواد «زد سفن ريجال دن» بكأس جائزة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.





كأس الأمم الأحد





تقام اليوم، منافسة الكأس الغالية، كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من الفئة الرفيعة، وستقام بمواصفات الجولتين على حواجز (160) سم، الارتفاع الأعلى للحواجز في رياضة القفز، كما يشهد يوم غد، منافسة كأس الأمم من الفئة الرفيعة ذاتها، بمشاركة 8 فرق، وهي مصر، بريطانيا، ألمانيا، إيرلندا، الأردن، السعودية، سوريا والإمارات، بفريق يضم محمد الهاجري، علي حمد الكربي، حمد علي الكربي، عبد الله محمد المري والفارس محمد أحمد.

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