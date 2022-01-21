80 خيلاً في السباق الثامن للمضمار العيناوي

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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يشهد المضمار العيناوي في الخامسة من مساء غدٍ سباقه الثامن بالموسم، والذي يتألف من 7 أشواط خصصت 6 منها للخيول العربية الأصيلة، فيما خصص شوط واحد وهو السابع والختامي للخيول المهجنة، وذلك بمشاركة 80 خيلاً تتسابق على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 500 ألف درهم.

يبدأ حفل الأمسية بسباق المبتدئة على لقب المرخانية بمشاركة 10 من خيول الإنتاج المحلي، والتي تتسابق لمسافة 2000 متر، حيث يطمح عدد من الخيول المتميزة للحصول على اللقب أبرزها «ام اتش إماراتي»، و«جاب نجم»، و«ايه اف مهم».

ويتطلع «رحال الوثبة» في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، لصدارة السباق لكن عليه أولاً أن يتجاوز منافسين أقوياء مثل «صلب»، و«كاليفانو دي غزال»، و«غوتشي جيرال»، فيما تعود خيول الإنتاج المحلي عمر أربع سنوات فما فوق بالشوط الثالث لمسافة 1800 متر – هانديكاب -، وخلاله يحاول «أشطر» تصدر السباق، وهو ما يتطلب منه بذل جهود مضاعفة للتغلب على خيول قوية أخرى مرشحة للقب مثل «جاب المحفوظ»، و«ايه اف نشرة».

وتستمر الإثارة بالشوط الرابع والذي ينطلق لمسافة 1800 متر، - هانديكاب - بمشاركة 11 خيلاً، أبرزها «راجي» و«منفرد»، و«اس اس عز دبي»، فيما تعود الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق بالشوط الخامس لمسافة 1400 متر، وينتظر أن يشهد هذا الشوط إثارة عالية لوجود عدد من الخيول المتطلعة للفوز.

وتبحث 15 خيلاً في الشوط السادس وقبل الأخير على لقب الخزنة لمسافة 1400 متر – هانديكاب - عن اللقب أبرزها «مشير الوثبة» و«ايه اف مجالس»، و«الخليجي».

وفي ختام الأمسية بالشوط السابع والأخير تبلغ الإثارة ذروتها، حيث تتسابق 9 من الخيول المهجنة لمسافة 2600 متر – هانديكاب - ويبرز من الخيول المرشحة للقب «أريبيان مون»، و«فالكون كلاوس»، و«نوكا كوليون».

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