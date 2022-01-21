منافسات مثيرة بـ «الظفرة لجمال الخيل العربية»

المصدر: الظفرة- وام

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شهد كورنيش المرفأ، منافسات مثيرة خلال أشواط المهرات بعمر سنة وسنتين، في انطلاقة النسخة الثانية لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية، ومشاركة 470 خيلاً.

وفازت «غزوة بي إتش إم» لمربط بن هميلة، بأول الأشواط المخصص للمهرات بعمر سنة القسم «أ»،وتصدرت «ع ج م هاجر» لجمعة الشميلي، القسم الثاني «ب» و«بي دبليو ديمة» لعلي الكعبي، القسم «ج»، و«هزال الزبير» لحمد العتيبة، القسم «د» لفئة للمهرات عمر سنة، وفازت «بلقيس الهبوب» لأحمد الهاملي، بالمركز الأول في فئة المهرات عمر سنتين القسم «أ»، وخطفت «سحابة بي إتش إم» لعلي بن هميلة، صدارة القسم «ب»، وتصدرت «غ س بادية» لسعود الكعبي،القسم «ج» .

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