الأمسية الثانية لكرنفال كأس دبي العالمي اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تقام، اليوم، على مضمار «ميدان»، الأمسية الثانية لكرنفال كأس دبي العالمي، برعاية «عزيزي»، وبمشاركة نخبة من الخيول الإماراتية والعالمية. ورحب اللواء خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، بدعم «عزيزي» قائلاً: «نتطلع إلى الترحيب بشركة عزيزي مرة أخرى إلى مضمار ميدان اليوم، لرعاية الأمسية الثانية في كرنفال كأس دبي العالمي». وأضاف: «كانت عزيزي شريكاً مهماً مع نادي دبي لسباق الخيل لعدة مواسم، كما قام برعاية شوط القوز سبرينت للفئة الأولى في يوم كأس دبي العالمي. نشكرهم مرة أخرى على دعمهم ونتمنى لهم أمسية ممتعة».

فخر كبير

ومن جانبه، قال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير: نحن فخورون وسعداء لأننا، وللمرة الخامسة، نرعى ونكون جزءاً من هذا الحدث العالمي. يعد كرنفال كأس دبي العالمي حدثاً يرفع حقاً معايير التميز كل عام ويجمع المجتمعات معاً للاحتفال بحبهم للرياضة المتجذرة بعمق في ثقافة الإمارات العربية المتحدة وتراثها. سنواصل رعاية الأحداث البارزة التي تضع الإمارة الرائعة، الرائدة عالمياً في قطاعات الأعمال والسياحة، على المسرح الدولي.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول «جائزة دبي» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي برعاية «كريك فيوز» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار مشاركة 10 خيول أبرزها «هوم سيتي» و«سايلنت سبيتش» و«وايلد بليس» لجودلفين، «صفرا» لـ«كيه اتش كيه للسباقات»، و«المهاجم» لناصر عسكر.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «تحضيري - سباق ديربي جميرا» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي برعاية «بارك افنيو» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف دولار 10 خيول أبرزها «آيلاند فالكون» و«نادر» و«نيو كينجدم» لجودلفين، «المفتي» لحمدان سلطان علي السبوسي، «مستر بروفيسور» لـ«آمو للسباق».

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث الـ«تحضيري - سباق الـ2000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «الفرجان» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف دولار مشاركة 8 خيول أبرزهم«البحر» و«نايت أوف لوكسوري» لجودلفين، «راوي» لـ«ر ر ر للسباقات».

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع «بطولة الراشدية» لمسافة 1800 متر«الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «ريفييرا بيتش فرونت» البالغ قيمة جوائزه 180 ألف دولار مشاركة 11 خيلاً أبرزها «آرت دي فال» و«بدوانز ستوري» و«ديزرت فاير» و«هايلاند افنيو» و«رويال فليت» لجودلفين.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس «بطولة قلعة الفهيدي» لمسافة 1400 متر«الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية«مينا» البالغ قيمة جوائزه 180 ألف دولار 14 خيلاً أبرزها «لا باروسا» و«لاند أوف ليجندس» و«نيفال كراون» و«ستورم دمدج» لجودلفين، «الكامل» و«زينهم» لـ«شادويل».

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس «بطولة جائزة دباوي» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي البالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار 7 خيول أبرزها «إبن مالك» لـ«شادويل» ، «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «الطارق» لعبد المحسن العبد الكريم، «فريدم فايتر» لـ«إسطبلات الراشد».

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع لمسافة 2000 متر برعاية «عالية» البالغ قيمة جوائزه 80 ألف دولار مشاركة 16 خيلاً أبرزها «ريبيلز رومانس» و«ديزرت بيس» و«بيغ تيم» و«برايت ستارت» و«دبي أيكون»، «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

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