أكاديمية فاطمة بنت مبارك «منجم ذهب» الفارسات

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي )

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أكدت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية التزامها بتوفير فرص المشاركة وتطوير الأداء الرياضي، وأنها «منجم الذهب» للفارسات واجتذاب الناشئات منهن من مختلف أنحاء الدولة للعمل على تطوير مواهبهن وصقلها للمشاركة في كبرى البطولات المحلية والدولية، وذلك بعد النجاح الكبير والمشاركة والواسعة والأداء القوي الذي قدمته الفارسات الإماراتيات من منتسبات البرنامج خلال فعاليات البطولة التي استضافها ميدان نادي أبوظبي للفروسية خلال عطلة الأسبوع.

وكانت النسخة التاسعة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز قد اختتمت فعالياتها الأحد الماضي بعد احتفالية فروسية مشوقة شهدت حضور 230 فارساً وفارسة من مختلف أنحاء العالم.

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