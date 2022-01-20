كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز تنطلق اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تنطلق اليوم فعاليات النسخة الحادية عشرة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، وتشتمل على ست منافسات من فئة الخمس نجوم، وكأس الأمم، وتستمر على مدى خمسة أيام.

وينظم الحدث الأبرز في الرزنامة الموسمية لرياضة قفز الحواجز، اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، على ميدان نادي أبوظبي للفروسية، والذي يستضيف البطولة للمرة الثالثة على التوالي، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبرعاية لونجين ومجلس أبوظبي الرياضي، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وإسطبلات الشراع، وشركة كفالور، للموسم العاشر على التوالي.

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