«فراسة» تتوج بلقب سباق الميل في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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حلقت الفرسة «فراسة» بلقب سباق «جزيرة الريم» لمسافة الميل في الشوط الأول من الحفل السابع الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء أول من أمس والذي تألف من 6 أشواط بقيمة جوائز مالية 470 ألف درهم.

ونجحت «فراسة» العائدة إلى ناصر عسكر، في تأكيد قوتها وأعلنت عن نفسها بقوة من أول مشاركة لها في مضامير الدولة، بنيل لقب السباق بقيادة أنطونيو فريزو، في زمن قدره 1:46:90 دقيقة.

وفي الشوط الثاني من سباق «جزيرة صير بني ياس» لمسافة 1400 متر المخصص للمبتدئة، واصل الفارس أنطونيو فريزو تألقه محرزاً ثنائية الحفل، بواسطة «إس إس آر غزوان» لسالم سعيد الرشيدي، قاطعاً المسافة في 1:34:24 دقيقة.

كأس الوثبة

وشهد الشوط الثالث جولة جديدة من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر، والذي ذهب لقبه إلى «استرال دي سول» العائد إلى علي الحداد، بقيادة شين كيران مسجلاً زمناً قدره 1:32:86 دقيقة. فيما توجت «تماضر» بثاني سباقات المبتدئة في الحفل خلال الشوط الرابع بنيل لقب سباق«جزيرة المارية» لمسافة 2200 متر بقيادة دين أونيل بزمن قدره 2:35:93 دقيقة، ونال «أيه اف مخرج» لخالد النابودة لقب سباق «جزيرة ياس» لمسافة 2200 متر في الشوط الخامس.

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