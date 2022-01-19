كأس «بنتلي الإمارات للبولو» السبت

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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تنطلق يوم السبت المقبل بطولة كأس بنتلي الإمارات 2022 للبولو وتستمر حتى يوم الجمعة الخامس من فبراير المقبل وبهانديكاب 18 جول حيث تعد البطولة من المستوى العالي وتشهد مشاركة سبعة فرق .

ورداً على سؤال للبيان الرياضي عن التنسيق بين الاتحاد والأندية خلال الموسم أكد محمد الحبتور أن الاتحاد بصدد التنسيق مع أندية البولو بالدولة لوضع برنامج كامل للنشاط لا يتعارض مع أي منها ويحقق راحة نسبية للخيول واللاعبين. وكشف الحبتور عن عزم الاتحاد تنظيم مسابقتين الأولى للبراعم والأشبال من سن 7 إلى 14 سنة وبطولة ثانية للسيدات وأضاف إن البطولتين بدون المحترفين والمحترفات حتى نخلق جيلاً جديداً من اللاعبين المواطنين تحت مظلة الاتحاد وقد عرضت الفكرة على سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ورحبت بها.

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