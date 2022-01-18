برعاية حمدان بن زايد .. النسخة الثانية من"الظفرة لجمال الخيل العربية" تنطلق غدا

المصدر: وام

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق مساء غد بكورنيش المرفأ النسخة الثانية من بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، وتستمر 5 أيام.

تنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمشاركة 470 خيلا من أجود السلالات .

تتضمن الجوائز تكريما خاصا يتمثل في كأس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وجائزة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، للمربين المواطنين في منطقة الظفرة، بالإضافة الى جائزة أفضل "10" عارضين مواطنين.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من البطولة غدا الاربعاء في الساعة الثانية عصراً بفئة المهرات بعمر سنة مقسمة الى 4 أقسام "أ، ب، ج، د " تعقبها أشواط الفئة الثانية للمهرات بعمر سنتين "أ، ب، ج ".

وتستهل فعاليات اليوم الثاني "الخميس" في تمام الساعة الثانية عصراً، بشوط المهرات بعمر 3 سنوات "أ،ب، ج"، وتليها فئة الأفراس عمر 4-6 سنوات "أ،ب" ثم فئة الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق "أ،ب"، وتختتم منافسات اليوم بفئة الأفراس عمر 10 سنوات وما فوق.

ويشهد اليوم الثالث "الجمعة" أشواط الأمهار عمر سنة موزعة 4 أقسام "أ،ب، ج، د"، ثم الأمهار عمر سنتين "أ،ب،ج".

وتستكمل أشواط الأمهار في مستهل فعاليات اليوم الرابع "السبت"، بفئة الأمهار عمر 3 سنوات موزعة على قمسين "أ،ب"، ثم فئة الفحول عمر 4 -6 سنوات موزعة على 3 أقسام "أ،ب،ج "، يليه فئة الفحول عمر 7 – 9 سنوات، وهو ايضا على قسمين "ا، ب "، وتختم فعاليات اليوم الرابع بفئة الفحول عمر 10 سنوات وما فوق.

وتم تخصيص فعاليات اليوم الخامس والاخير والتي تبدأ في الساعة الثالثة مساء لأشواط البطولات الست وهي المهرات عمر سنة، والأمهار عمر سنة، والأمهار، والأفراس، واخيرا الفحول. تليها الجوائز الخاصة بالبطولة وهي، كأس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وجائزة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للمربين المواطنين، بالإضافة الى جائز أفضل "10" عارضين مواطنين.

وتوجه خليفة النعيمي الرئيس التنفيذي لمربط الأريام العربية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة بخالص الشكر والتقدير الى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على دعمه ومتابعته لهذه البطولة وذلك استكمالاً لجهود المغفور له ه الشيخ زايد طيب الله ثراه في دعم الخيل العربية الأصيلة.

وثمن النعيمي دعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، للملاك والمربين من اصحاب المرابط الخاصة، عبر اقامة البطولة والجوائز التحفيزية المصاحبة لها.

وأكد النعيمي اكتمال كافة الاستعدادات للخروج بالنسخة الثانية من البطولة بصورة رائعة ترضي تطلعات الملاك والمربين، مضيفا ان البطولة ولدت قوية وحققت نجاحاً كبيراً في نسختها الأولى، وأن الاعداد الكبيرة من الخيل المشاركة تؤكد النجاح المتواصل للبطولة.

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