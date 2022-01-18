نادي دبي لسباق الخيل يعلن أسماء المرشحين لجوائز "محمد بن راشد للتميز في سباقات الخيل"

المصدر: البيان

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كشف نادي دبي لسباق الخيل عن أسماء المرشحين لجائزة اختيار الجمهور في النسخة الخامسة لجوائز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، والتي سيتم الإعلان عنها خلال أمسية "سوبر ساترداي" في مضمار ميدان يوم السبت الموافق 5 مارس 2022، وضمت القائمة النجمين العالميين: الجواد لورد جليترز، والمهر إيرو تريم.

وتهدف الجائزة التي تم إطلاقها في العام2017، إلى تكريم أفضل حصان وفارس ومدرب ومالك من خلال عملية تقييم تعتمد على جمع البيانات والإحصائيات عن الأشخاص، بالإضافة إلى جائزتين للتصويت العام هما؛ جائزة "اختيار الجمهور"، وفئة جديدة لأفضل فارس محلي تهدف إلى تكريم الفرسان الذين كرسوا حياتهم المهنية لسباق الخيل في دبي.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة "اختيار الجمهور" لعام 2022 كلاً من: الجواد "إيرو تريم" بطل أهم سباق في أمريكا الجنوبية "غران بريميو لاتينو أمريكانو" للفئة الأولى"، و"لورد جليترز" بطل كأس البحرين الدولي، والجواد "بوشارت" والمدربة السعودية سارة القحطاني إضافة إلى الفرسان المحليين وهم: تاغ أوشي، وأنطونيو فريسو، وفابريس فيرون، وريتشارد مولن.

وأعلن نادي دبي لسباق الخيل عن فتح باب التصويت حتى 6 فبراير المقبل، ويمكن للجمهور المشاركة في عملية التصويت عبر موقع الجائزة.

وفي هذه المناسبة قال الشيخ راشد دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: " تترجم الجائزة حرص فارس العرب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تكريم أصحاب الإنجازات في جميع المجالات، لاسيما الإنجازات الرياضية، ونعتز بما حققته الجائزة التي تحمل أسم "فارس العرب" من تأثير منذ إطلاقها في العام 2017، حيث تم تكريم العديد من الأسماء المميزة في رياضة الفروسية وعالم سباقات الخيل.

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: "تعتبر الجائزة منصة عالمية لتشجيع عشاق ومحبي سباقات الخيل لدعم نجوم الرياضة عن طريق عملية التصويت، ونتمنى التوفيق لجميع المرشحين في الدورة الخامسة".

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين الجواد "أيرو تريم" ابن شنغهاي بوبي البالغ من العمر ست سنوات، الذي تغلب على التحديات التي واجهته بعد معاناته من نوبة مغص خطيرة في عام 2019، حيث فقد 150 كيلوجرامًا من وزنه، و استعاد لياقته من قبل أفضل مدرب في الأوروغواي أنطونيو سينترا وفريقه، وفاز بثلاث سباقات من الفئة الأولى في ماروناس، وبلغت ذروة مسيرته بفوز مذهل على أفضل الخيول في أمريكا الجنوبية في سباق "لونجينز جران بريميو لاتينو اميريكانو"، وهو حاليًا في دبي، و سيكون الحصان المملوك لأولد فريندز ضمن المشاركين في سباقات كأس السعودية وكأس دبي العالمي.

ونجح الجواد "بوتشارت"، البالغ من العمر تسع سنوات والمملوك لفريق "البيت متوحد"، في تجاوز معاناته بعد إصابة خطيرة في طريقه إلى السباقات في عام 2018، وبعد التعافي فاز مرتين في كرنفال كأس دبي العالمي 2020 وتبلغ حصيلة الفوز للحصان حاليًا ثمانية انتصارات من أصل 44 مشاركة.

وارتقت مسيرة "لورد جليترز" إلى مستويات عالية منذ انتقاله إلى المدرب ديفيد أوميرا في عام 2017، والخيل البالغ من العمر تسع سنوات، المملوك من قبل ايلويك ستاد، حظى بموسم رائع في عام 2021، حيث فاز مرتين في مضمار ميدان لسباق الخيل، بما في ذلك الفوز بسباق جبل حتا برعاية طيران الإمارات خلال أمسية "سوبر ساترداي"، واختتم العام بفوزه بكأس البحرين الدولي للفئة الثالثة وهو الآن من بين الخيول المشاركة في كرنفال كأس دبي العالمي 2022.

وتعتبر سارة القحطاني أول سعودية تحصل على رخصة تدريب معتمدة في سباقات الخيل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهي سفيرة للرياضة هناك، وشاركت مؤخرًا في الملتقى العالمي في أبوظبي الذي يرعاه مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. واستهلت القحطاني مشوارها كمدرب مساعد لوالدها المدرب المعروف في السعودية محمد خالد القحطاني، وعملت كمدرب مساعد للمدرب لفواز الغربان، حتى نالت رخصة التدريب الخاصة بها هذا العام، وتقوم بالإشراف والتدريب على مجموعة من الجياد من مقر اسطبلاتهم في الجنادرية بالقرب من مضمار الملك عبد العزيز.

أفضل فارس

وتدعو النسخة الحالية للجائزة 2022 عشاق سباقات الخيل، التصويت لأفضل فارس محلي، والتي ضمت المرشحون الأربعة الأوائل في بطولة الفرسان من الموسم المحلي 2020-2021.

حقق تاغ أوشي الفوز بطولة الفرسان في الدولة 9 مرات، ونجح الفارس الأيرلندي في قيادة أكثر من 600 حصان فائز منذ وصوله إلى الإمارات لأول مرة في العام 2001، كما يملك أوشي الذي يتواجد حالياً مع بطل الملاك المحليين خالد خليفة النابودة، إنجازات عالمية أخرى منها في مهرجان رويال آسكوت في انجلترا عام 2009 إلى جانب إحرازه لقب "دبي كحيلة كلاسيك" للفئة الأولى على صهوة البطل "إيه إف ماهر" ضمن أمسية كأس دبي العالمي في عام 2019.

وحقق أنطونيو فريسو، أحد أفضل الفرسان من سردينيا، نجاحًا لافتاً عند وصوله إلى دولة الإمارات في العام 2016، والذي يتواجد مع المدرب إروين شاربي، وأصبح الفارس الأول للمدرب السابق مصبح المهيري، وحقق فريسو البالغ من العمر 30 عامًا موسمًا تاريخيًا في 2020-2021، حيث احتل المركز الثاني في بطولة الجوكي برصيد 32 فوز واحتفل بأول نجاح له في سباقات الفئة الأولى على صهوة "زيندن" في بطولة "دبي جولدن شاهين" ضمن النسخة الماضية لأمسية كأس دبي العالمي.

فابريس فيرون

وسجل الفارس فابريس فيرون المولود في فرنسا أفضل موسم له في الإمارات خلال العام 2020-2021، واحتل المركز الثالث في بطولة الفرسان التي شهدت مشاركة 28 فائزًا، وأهم ما يميز فيرون في مسيرته داخل الدولة حتى الآن هو فوزه بالجولة الأولى لبطولة آل مكتوم لتحدي الخيول العربية "الجولة الأولى" للفئة الأولى لعام 2020.

ريتشارد مولن

ويعد ريتشارد مولن أحد الفرسان الأكثر خبرة، وهو فارس أساسيا في منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويعتبر حاليًا الفارس الأول في إسطبلات جبل علي المملوكة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب مشاركته في إسطبلات الأصايل، وجاء أكبر نجاح في مسيرته عام 2013 على صهوة "رينالدو" في بطولة "دبي جولدن شاهين" للفئة الأولى في ميدان.

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