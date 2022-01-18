«مقتدر» يتوج بلقب فلج هزاع في مضمار العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

تألق الجواد «مقتدر» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوج بلقب فلج هزاع في الشوط الثالث للخيول المبتدئة لمسافة 1800 متر في السباق السابع هذا الموسم لمضمار العين، وشهد الشوط إثارة بالغة استمرت حتى اللحظات الأخيرة قبل أن يتصدر الجواد الأشقر بإشراف سالم الكتبي، وقيادة ريتشارد مولن في الأمتار الأخيرة بزمن قدره 02:09:05 دقيقة.

وكان المضمار العيناوي نظم سباقه السابع بالموسم أول من أمس، بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وحصدت المهرة «شعاع» للوثبة للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، لقب عود التوبة، في الشوط الثاني للخيول المبتدئة «توليد الإمارات»،لمسافة 1600 متر، وقطعت السباق في زمن قدره 01:51:01 دقيقة.

وانتزع الجواد «ويسل» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، لقب الجولة الأولى من سلسلة ماراثون العين لمسافة 3200 متر «تكافؤ» في زمن قدره 03:54:90 دقيقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز