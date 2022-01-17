«انكورا» بطل كأس الحبتور للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج فريق انكورا بطلاً لبطولة الحبتور الشهرية للبولو يناير 2022 والتي أقيمت بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق بلانرنايا بسبعة أهداف مقابل أربعة .

وتعقد اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو 2022 في العاشرة والنصف من صباح اليوم مؤتمراً صحافياً بقاعة ابجر بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، بحضور محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية حيث يتم الإعلان عن تفاصيل بطولة كأس بنتلي الفضية 2022 وإجراء قرعة البطولة التي تنطلق 21 يناير الجاري وتستمر حتى الرابع من شهر فبراير المقبل، بمشاركة سبعة فرق تحمل هانديكاب 18 جول.

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