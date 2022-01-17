الجهوري يتوّج بكأس مهرجان محمد بن زايد للقدرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج أمس الفارس عبد الله الجهوري، على صهوة «شا ايكلبس» من إسطبلات الوثبة، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بكأس السباق الرئيس المفتوح لمسافة 120 كلم، في ختام النسخة الثالثة من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة،، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وبهذا الفوز يحقق عبد الله الجهوري الثنائية ، وكان فاز بلقب «الإسطبلات الخاصة»، أول من أمس.

وشهد السباق الختامي، مشاركة كبيرة، بلغت 236 فارساً وفارسة،ونجحت إسطبلات الوثبة في المحافظة علي اللقب للعام الثالث على التوالي.وحلت الفارسة أسماء مثنى، على صهوة «فيكير دو ليبوس»، من إسطبلات «سيح السلم»،بالمركز الثاني للسباق الرئيس المفتوح بفارق 10 ثوانٍ فقط عن البطل ، ونالت السورية ماسة عدنان المركز الثالث على صهوة «رو شاي مون»، من إسطبلات «الوثبة»، وتم تتويج الفائزين، بمشاركة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف الوطني بالإنابة، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

دعم الرياضة

وقدم مسلم العامري، أسمى آيات الشكر والتقدير، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على العطاء المستمر الذي ظل يقدمه سموه، من أجل الوطن، ودعمه السخي للرياضة والرياضيين، وقدم العامري جزيل شكره وتقديره، إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على دعم وتوجيهات وحرص سموه الدائم، على تطوير رياضة الفروسية ودعم الملاك.

وعبّر العامري عن سعادته بنجاح المهرجان، مشيراً إلى أن جميع السباقات حظيت بإقبال كبير، لأن كل الفرسان والفارسات والملاك، حرصوا على الوجود في المهرجان ونيل شرف المشاركة، ذاكراً أن الفوز في المهرجان، لم يكن من نصيب أصحاب المراكز الأوائل فقط، ولكن من نصيب كل من شارك في السباقات، وساهم في نجاح التنظيم، مؤكداً أن النجاح الذي تحقق، يزيد من دافعهم في قرية الوثبة، لمضاعفة الجهد في بقية سباقات الموسم الحالي، حتى تحقق أعلى درجات التميز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز