فرسان الإمارات يتألقون في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصلت منافسات النسخة التاسعة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في ميدان نادي أبوظبي للفروسية، وتصدر فرسان الإمارات المراكز الثلاثة الأولى في فئة CSIY-A الدولية التأهيلية لنهائي فئة الشباب من دول المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، وأحرز الفارس محمد الكربي المركز الأول بزمن 62.68 ثانية، على صهوة جواده كاتش ذا ويند،متقدماً بفارق ضئيل على الفارس سيف عويضة الكربي على صهوة الجواد دينكي تويز ،وحل الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي ثالثاً على صهوة الجواد دبي دي هوس،وشهدت منافسة CSICh-A التأهيلية لنهائي فئة الأشبال تألق الفارس الإماراتي الشاب مبخوت عويضة الكربي ، 12 عاماً، وتوج بالمركز الأول على صهوة جواده زندوكان سي بزمن 33.19 ثانية.

وفي فئة CSIL2 نجمتين، توجت فارسات السعودية بالمركزين الأول والثاني، وأحرزت الفارسة الأميرة الجوهرة بنت منصور آل سعود المركز الأول على صهوة جوادها جرانرجر كويباس.

إشادة

وأشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بالإنجازات التي حققتها كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، مثنياً على نجاح البطولة، وتوجه بالشكر إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، على دعمها المتواصل للرياضة النسائية وتطوير رياضة الفروسية في دولة الإمارات، متمنياً التوفيق والنجاح للفرسان المشاركين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز