ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات إلى إنجاز جديد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها «الإمارات» لإنجاز جديد والفوز ببطولة الإمارات للبولو بعد الفوز على فريق الحبتور بتسعة أهداف مقابل ثمانية أهداف في المباراة النهائية بملاعب «إعمار» بنادي دبي للبولو

وقام محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو بحضور راشد العبار ، بتتويج الفريق البطل وتسليم سمو الشيخة ميثاء بنت محمد

بن راشد آل مكتوم كأس البطولة ،وهنأ محمد الحبتور سموها بفوز فريقها بالكأس، وأكد أن تواجد سموها يشجع أبناء الإمارات على ممارسة اللعبة، ويسهم في دعم أنشطة الاتحاد ونشر اللعبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز