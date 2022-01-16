«دريان» بطل كأس الوثبة في مضمار باو

المصدر: باريس - البيان الرياضي

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أكد الجواد «دريان» لياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حسن إعداده للسباقات الكبرى، بفوزه بسباق كأس الوثبة ستاليونز بمضمار باو الفرنسي.

وتأتي إقامة سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية.

ولم يتأخر «دريان» بإشراف دي غوليمين، في إثبات جدارته في الفوز بالسباق البالغ طوله 2000 متر، وجائزته 17 ألف يورو، وهذا الانتصار كان مؤشراً جيداً بأن الجواد سيكون جاهزاً للعودة للدفاع عن لقبه في كأس كحيلة كلاسيك.

منافسة قوية

وجاء فوز «دريان» البالغ من العمر 7 سنوات، والمنحدر من نسل «مهاب»، بقيادة موفقة من الفارس اورتيز مندزابل، وبفارق عنق عن «منير ديل» لعبد الله العطية، بإشراف توماس فورسي، وقيادة انطوني كراستوس.

وسجل البطل زمناً وقدره 2:11:70 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «ابن غدير» لياس لإدارة السباقات، بإشراف دي غوليمين، وقيادة ايلين ريفولت.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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