الجماهير تتفاعل مع احتفالات المضمار العائلي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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نظمت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي عدداً من الفعاليات بمناسبة الذكرى الـ 30 على انطلاق سباقات المضمار العائلي، والتي نالت إشادة وتفاعل الجماهير المحبة لسباقاته.

وتضمنت الفعاليات عرضاً للفرقة الموسيقية لشرطة دبي، وعرضاً للفنون الشعبية الإماراتية والمصرية، بالإضافة إلى عدد من الفقرات والفعاليات التي ميزت سباق الأمس.

كما قامت اللجنة المنظمة لسباقات المضمار العائلي بتكريم الجماهير من الرعيل الأول الذين واكبوا بدايات سباقات المضمار .

وخطف المشجع عبد الرحمن الأضواء لطريقته الفريدة في التشجيع والاحتفال بالذكرى الغالية لانطلاق سباقات المضمار الأصفر.

وتقدم عبد الرحمن باسم الجماهير المحبة لسباقات المضمار العائلي بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم واللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي على اهتمامهم بالجماهير خلال السنوات الثلاثين الماضية.

وأضاف إن حبهم للمضمار العائلي ينبع من العلاقة الوطيدة التي تربط إدارة المضمار بالجمهور، إذ تحرص الإدارة واللجنة المنظمة للسباقات دائماً على إدخال الفرحة والسرور في قلوب كل الجماهير التي تتوافد أسبوعياً على المضمار الأصفر من مختلف إمارات الدولة.

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