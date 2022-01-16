شريف الحلواني: مزيد من المفاجآت والفقرات الشيقة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعرب المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي عن سعادته باحتفالات المضمار الأصفر بالذكرى الـ30 على انطلاق سباقاته، إذ يتذكر جميع من عاصروا هذا المضمار العريق 3 عقود من النجاحات الكبيرة والريادة المحلية والعالمية بفضل دعم وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الراعي الأول للمضمار الأصفر والذي وجه بالاهتمام بالملاك والمدربين والفرسان بالإضافة إلى الرعاة والجمهور الوفي لسباقات المضمار.

وتقدم بخالص الشكر والتقدير لمركز معلومات دبي لسباق الخيل ووسائل الإعلام في الدولة التي سلطت الضوء طوال السنوات الماضية على مختلف الإنجازات، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان المنظمة لاحتفالات المضمار وخاصة في الجانب الإداري والتنظيمي والاهتمام بالجماهير من الرعيل الأول الذين واكبوا انطلاقة المضمار منذ بدايته.

وتمنى أن يستمر المضمار في مسيرته الناجحة بارتباط الجمهور معه لتحقيق المزيد من الإنجازات، مؤكداً أن الاحتفالات ماضية إلى نهاية الموسم بمزيد من المفاجآت إلى جانب الفقرات الشيقة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

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