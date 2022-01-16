نيكولاس باشلارد: «ساداتي» أظهر قوة ومهارة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تقدم المدرب نيكولاس باشلارد بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على انطلاق سباقات مضمار جبل علي.

كما أعرب عن سعادته بفوز «ساداتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثاني والذي يأتي بالتزامن مع احتفال مضمار جبل علي بالذكرى الثلاثين على انطلاق سباقاته، مؤكداً أن الفوز تأخر هذا الموسم ولكن بفضل الجهود المتواصلة في إسطبلات «جبل علي» تمكنا من العودة إلى منصات التتويج، ومتمنياً في الوقت ذاته المزيد من الإنجازات للإسطبل في السباقات المقبلة.

وعن «ساداتي» قال باشلارد: إن البطل أظهر لنا خلال تدريباته الأخيرة قوته ومهاراته، والتي تكللت بالفوز بلقب الشوط الثاني، كما أن الأرضية والمسافة ناسبته.

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