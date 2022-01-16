محمد الشحي: «جبل علي» ملهم تطور السباقات في الدولة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل أن مضمار جبل علي يعتبر من بين أقدم المضامير في الدولة، وكان البداية لتطور السباقات، حيث نظم سباقات للخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة الأصيلة، ويمتلك صعد مميزة على مستوى مضامير العالم إلى جانب المرافق المميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالجماهير المحبة للسباقات، بفضل دعم واهتمام سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، إذ ظل سموه يصدر توجيهاته بالاهتمام بالملاك والمدربين والفرسان وكذلك الجمهور الوفي لسباقات المضمار العائلي.

وتقدم الشحي بخالص الشكر والتقدير لوسائل الإعلام في الدولة، لمساهمتها للترويج لسباقات المضمار الأصفر، وتسليط الضوء على فعالياته واحتفالاته وسباقاته القوية بكافة مستوياتها.

وأشاد بدور الملاك المواطنين في تطوير سباقات الخيول العربية، على رأسهم المالك خالد خليفة النابودة، مشيداً في الوقت نفسه بمشاركة الفارس المواطن عتيق الكثيري في سباق الأمس، والذي يندرج ضمن أهداف هيئة الإمارات لسباق الخيل في استقطاب الفرسان المواطنين لخوض غمار السباقات في الدولة.

كما أشاد بجهود جمعية الإمارات للخيول العربية، والتي تكللت بشراكة بين الجمعية والهيئة هدفها تطوير سباقات الخيول العربية في كافة المجالات، مقدماً الشكر لمحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية على تعاونه وسعيه الدائم، للارتقاء بالخيول العربية و سباقاتها.

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