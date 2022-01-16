«سباق ديرة» يحتفي بثلاثينية انطلاق سباقات جبل علي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

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احتفى «سباق ديرة» بالذكرى الثلاثين لانطلاق سباقات «مضمار جبل علي»، بحضور المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، والمهندس شريف الحلواني مدير المضمار، وعدد من الضيوف، وجمع غفير من الجماهير المحبة للمضمار العائلي.

وبالعودة إلى نتائج السباق السادس للمضمار الأصفر، حقق «إتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس لمسافة 1950 متراً، فيما ظفر «ميادين» لـ«شادويل» بلقب الشوط الرابع لمسافة 1400 متر.

واقتنص «ساداتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، فيما نال «بريفنت» لأحمد غليطة المهيري لقب الشوط الخامس الرئيس لمسافة 1800 متر برعاية «إسطبلات شادويل».

كما حقق «إيه إف سقراط» لخالد خليفة النابودة لقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة.

وشهد السباق تألق المدرب سالم بن غدير والفارس زافير زياني بتحقيقهما ثنائية خلال الأمسية.

الشوط الأول

وظفر «إيه إف سقراط» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة برعاية «شركة الساحل للمقاولات»، البالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست أورتيل، مسجلاً زمناً قدره 1.17.91 دقيقة وبفارق طول عن «العابر» لعلي إبراهيم بوهندي عبدالله الحوسني بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب خليفة النيادي.

وحل ثالثاً «إيه إف ميقات» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب إرنست أورتيل.

الشوط الثاني

واقتنص «ساداتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد، مسجلاً زمناً قدره 1.10.05 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «راوي» لـ«ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «المهاجم» لناصر عسكر بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثالث

وحقق «هايد بارك» لسلطان علي لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «الحذيفة للمفروشات» والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.09.38 دقيقة وبفارق نصف طول عن« ليدينج سبيريت» لمحمد خليل أحمد بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «شرم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع

وظفر «ميادين» لـ«شادويل» بلقب الشوط الرابع لمسافة 1400 متر برعاية «إسكانا - تكافل – الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين»، والبالغة قيمة جوائزه 68 ألف درهم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.23.18 دقيقة وبفارق رقبة عن «سديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد.

وحل ثالثاً «ويذ بروميس» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس جيسوس روزاليس وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط الخامس

واقتنص «بريفنت»لأحمد غليطة المهيري لقب الشوط الخامس لمسافة 1800 متر برعاية «إسطبلات شادويل»، والبالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.48.97 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «كاسلبار» لفهد محمد العريني بقيادة الفارس المعتصم البلوشي وإشراف المدرب هلال العلوي.

وجاء في المركز الثالث «تنبيري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط السادس

وحقق «إتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس لمسافة 1950 متراً برعاية «بنك دبي التجاري»، والبالغة قيمة جوائزه 68 ألف درهم بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.58.75 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «دارك أوف نايت» لناصر عسكر بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «نوكا كوليون» لـ«إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السابع

وظفر «يورمان» لمحمد خليل أحمد بلقب الشوط السابع الختامي، جائزة الذكرى الثلاثين لـ«مضمار جبل علي» لمسافة 1600 متر برعاية «مضمار جبل علي»، والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.38.29 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «كريك هورايزون» لحمدان بن حرمش بقيادة الفارس رادي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «برونتولوجي» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

تكريم الأفضل

وقام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك من هيئة الإمارات لسباق الخيل، بتكريم أفضل مدرب وفارس للسباق الماضي، حيث استلم جائزة التكريم المدرب دووغ واتسون والفارس برناردو بينيرو.

ذكرى حبيبة

وتقدم سيف الشعفار من «الشعفار للاستثمار» بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة مرور 30 عاماً على انطلاق سباقات مضمار جبل علي، وكذلك فوز «ساداتي» المملوك لسموه بلقب الشوط الثاني برعاية «الشعفار للاستثمار» .

كما عبّر سيف الشعفار عن سعادته بارتباط الشركة بالمضمار الأصفر منذ بداية انطلاقته قبل 30 عاماً، وأنهم يعتبرون رعاية سباقات المضمار العائلي واجباً وطنياً، كما أن الاحتفال بالذكرى الـ30 يعتبر ذكرى حبيبة لعشاق المضمار ومناسبة جديرة بالاحتفال لأهمية المناسبة ومضمار جبل علي، الذي يرتبط به الجمهور كثيراً.

سباق آخر

وعبّر سانديب جاداف مساعد المدرب سالم بن غدير عن سعادته بتحقيق ثنائية خلال الأمسية عبر بطل الشوط السادس «إتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبطل الشوط «هايد بارك» لسلطان علي.

وعن «إتريبيوشن» قال سانديب جاداف إن البطل سبق له الفوز على مضمار جبل علي قبل عامين تقريباً، مؤكداً أن البطل يفضل المشاركة في هذا المضمار، وسيسعى لإشراكه في سباق آخر بالمضمار على ذات المسافة.

وعن «هايد بارك» قال سانديب جاداف إن البطل سيشارك مرة أخرى في مضمار جبل علي، لأنه يناسب قدراته في الانطلاقة، وكذلك المسافة ناسبته جداً.

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