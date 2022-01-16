شارلي آبلبي: «سوفرين برينس» جواد شجاع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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عبّر المدرب شارلي آبلبي عن سعادته البالغة بتحقيق «سوفرين برينس» لجودلفين لقب الشوط الرابع «تحضيري – جميرا كلاسيك».

وقال: «سوفرين برينس» كان جواداً صغيراً متماسك الأداء في عمر السنتين، وليست لديه مؤهلات بعض من خيول الثلاث سنوات التي أحضرناها في السنوات الماضية، ولكنا كنا نعلم جاهزيته والسباق مضى بشكل مثالي بالنسبة له.

وأضاف: الخيول ركضت بقوة، ووليام وضعه خلف الصدارة، والطريقة التي تقدم بها المتصدر سمحت لوليام بالتوجه نحو المسار الداخلي، وربما كانت هذه هي الخطوة التي حسمت الفوز، وهو جواد شجاع، وهذه سلسلة رائعة لخيول الثلاث سنوات، وفتحت لنا بعض الفرص.

كما تحدث شارلي آبلبي عن أداء «ويدينج دانس» لجودلفين التي حلت ثالثاً في الشوط السادس «بطولة كيب فيردي» قائلاً: نشعر بارتياح من الطريقة التي ركضت بها «ويدينج دانس» ويبدو أن المنافسة على مسافة أطول ستناسبها، وسوف تكتسب مزيداً من الجاهزية عقب هذه المشاركة، لذلك نتأمل في أن تقدم أداءً تنافسياً في«بطولة بلانشين» للفئة الثانية الشهر المقبل.

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