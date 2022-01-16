سعيد بن سرور: نسعى لإشراك «دبي فيوتشر» في سباق فئوي

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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أشاد المدرب العالمي سعيد بن سرور بالأداء، الذي قدمه «دبي فيوتشر» لجودلفين، الذي اقتنص لقب الشوط الثالث «بطولة نادي دبي لسباق الخيل الكلاسيكي» في افتتاح كرنفال كأس دبي العالمي، يوم أول من أمس.

وقال: حقق «دبي فيوتشر» فوزاً رائعاً، وسننظر في إشراكه في سباق فئوي الآن، وأعتقد أن مسافة الميل ونصف الميل هي الأنسب له على الرغم من قدرته على الركض على مسافة الميل وستة فيرلونغ، ويحتاج لاستراحة بين المشاركات، ويجيد دائماً الركض بعد استراحة، ولذلك سنتابع حالته عقب هذا السباق، ونسعى لإشراكه في سباق فئوي، ضمن سباقات كرنفال كأس دبي العالمي.

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