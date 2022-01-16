ديل برينان: «جولدن جول» إلى أمسية الـ «السبت السوبر»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعرب المالك ديل برينان عن سعادته الكبيرة بتحقيق «جولدن جول» لقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة آل مكتوم للتحدي – الجولة الأولى» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة.

وأضاف أن سعادته تضاعفت بالعودة مرة أخرى إلى دبي لحضور والمشاركة في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها، إذ سبق له المشاركة من قبل 15 عاماً.

وقال ديل برينان إنه يمتلك عدداً من الخيول المميزة التي ستشارك في السباقات التي تقام في الدولة، متمنياً كل الحظ والتوفيق للبطل «جولدن جول» في وجهته المقبلة التي ستكون أمسية «السبت السوبر» شهر مارس المقبل.



راحة تامة



وأشاد المدرب دووج واتسون بأداء «جولدن جول» بطل الشوط الخامس الرئيس «بطولة آل مكتوم للتحدي – الجولة الأولى» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة.

وقال: إن البطل سيخلد للراحة ومن ثم سيشارك في أمسية «السبت السوبر» في المسافة والأرضية نفسها، بعدها سيتوجه إلى أمسية كأس دبي العالمي في مارس المقبل.

وذكر دووج واتسون أن البطل ينحدر من نسل طيب فأبوه الفحل «دارك آنجل» وأمه «جولدن روزي».

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