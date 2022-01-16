ثنائية لجودلفين في افتتاح كرنفال كأس دبي العالمي بـ «ميدان»

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا، خالد المهيري

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افتتح فريق جودلفين أولى أمسيات كرنفال كأس دبي العالمي على مضمار «ميدان» العالمي برعاية «نخيل»، بتحقيقهم ثنائية عبر «دبي فيوتشر» بطل «بطولة نادي دبي لسباق الخيل الكلاسيكي» و«سوفرين برينس» بطل «تحضيري – جميرا كلاسيك».

واقتنص «جولدن جول» لديل برينان «لقب الشوط الخامس الرئيس» بطولة آل مكتوم للتحدي – الجولة الأولى «المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر» الفئة الثانية، فيما نال «آر بي ريتش لايك مي» لـ«فيكتورياس» وفوزي ناس لقب الشوط الأول«كأس آل مكتوم للتحدي – الجولة الأولى» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى».

وظفر«مترفع» لـ«شادويل» بلقب الشوط السابع الختامي «بطولة دبي للسرعة – داش» لمسافة 1000 متر «قوائم»، فيما حققت «بيفنسي باي» لجون وجوليا ايسبت لقب الشوط السادس «بطولة كيب فيردي» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية».

الشوط الأول

وظفر «آر بي ريتش لايك مي» لـ «فيكتورياس» وفوزي ناس، بلقب الشوط الأول «بطولة آل مكتوم للتحدي – الجولة الأولى» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «ذي بوينت»، والبالغ قيمة جوائزه 50 ألف دولار بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس مسجلاً زمناً قدره 1.46.48 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «براق» لـ «ياس للسباقات» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب جان كلود بيكو.

وحل ثالثاً «ام اتش رحال» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدربة إيليس جين.

الشوط الثاني

واقتنص «بت لو» لـ «مربط كريسبي» لقب الشوط الثاني «جائزة فستيفال سيتي» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي برعاية «شاطئ نخلة دبي الغربي»، والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف دولار بقيادة الفارس فاجنر ليل وإشراف المدرب أنطونيو سنترا بيريرا مسجلاً زمناً قدره 1.12.34 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «سمر إيز تومورو» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «مستر كافو» لسلطان علي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثالث

وحقق «دبي فيوتشر» لجودلفين لقب الشوط الثالث «بطولة نادي دبي لسباق الخيل الكلاسيكي» لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي برعاية «ذي فيو» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور مسجلاً زمناً قدره 2.28.59 دقيقة وبفارق 5 أطوال وربع الطول عن «ستار سفاري» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحل ثالثاً «ريكوردمان» لمحمد خليل أحمد بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع

وظفر «سوفرين برينس» لجودلفين بلقب الشوط الرابع «تحضيري – جميرا كلاسيك» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية «نخلة جميرا»، والبالغ قيمة جوائزه 150 ألف دولار بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.23.16 دقيقة وبفارق نصف طول عن «سد مأرب» لـ «كيه اتش كيه للسباقات» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

وجاء في المركز الثالث «مستر بروفيسور» لـ «آمو للسباق» بقيادة روزا ريان وإشراف أليس هاينس.

الشوط الخامس

واقتنص «جولدن جول» لديل برينان لقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة آل مكتوم للتحدي – الجولة الأولى» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي برعاية «نخيل» والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.37.90 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «سيكريت امبشن» لناصر عسكر بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «كافو» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السادس

وحققت «بيفنسي باي» لجون وجوليا ايسبت لقب الشوط السادس «بطولة كيب فيردي» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «نادي فيزتا مار» والبالغ قيمة جوائزه 180 ألف دولار بقيادة الفارس أوليفييه بيليه وإشراف المدرب هيرو شيميزو مسجلة زمناً قدره 1.36.13 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «اسكوت براس» لشتال فالي بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب نيلز بيترسن.

وحلت في المركز الثالث «ويدينج دانس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط السابع

واقتنص«مترفع» لـ«شادويل» لقب السابع والختامي «بطولة دبي للسرعة – داش» لمسافة 1000 متر «قوائم» على المضمار العشبي برعاية «نافورة النخلة» البالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 56.97 ثانية وبفارق طول وربع الطول عن «رويال كروسيد» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «متفاوت» لـ«شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون.

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