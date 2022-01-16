75 خيلاً في سابع سباقات مضمار العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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يشهد مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف في الخامسة من مساء اليوم السباق السابع للخيول، ويتألف من 7 أشواط بمشاركة 75 خيلاً تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 530 ألف درهم، ويتضمن السباق الجولة الأولى من سلسلة ماراثون العين، في الشوط السادس والرئيس بالأمسية لمسافة 3200 متر «تكافؤ»، حيث يتوقع أن يشهد هذا الشوط تنافساً محتدماً ومثيراً في ظل وجود خيول قوية أبرزها «راجي» و«بلد الريف».

الخيول المبتدئة

وستكون الخيول المبتدئة حاضرة بقوة بثلاثة أشواط في حفل الليلة، بداية من الشوط الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة والذي خصص للمهرات عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر، وفي الشوط الثاني تتسابق 12 من خيول الإنتاج المحلي المبتدئة لمسافة 1600 متر، ويبرز منها «ايه اف حذرك»، و«مداح الريف»، أما في الشوط الثالث للمبتدئة فيشهد مشاركة 13 خيلاً تتسابق لمسافة 1800 متر، حيث يسعى «هامان الجسرة» لصدارة السباق، غير أن مهمته لن تكون سهلة في وجود «مقتدر»، و«رابح الخالدية الثاني»، وغيرهما.

الإثارة مستمرة

تستمر الإثارة في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر «تكافؤ» حيث تتنافس 10 خيول عمر أربع سنوات فما فوق أبرزها «عجاج»، و«صافن الريح»، و «عجاج»، وفي الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، يتطلع «ايه اف العجاج» للصدارة، ولكن عليه أولاً أن يتجاوز صاحب الفوز الأخير بهذا المضمار «ايه اف رمز»، بالإضافة لخيول قوية أخرى مثل «هزيم الرعد»، و«المبهر».

الختام

في الشوط السابع والختامي بالأمسية تنطلق 8 خيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1000 متر «تكافؤ» وينتظر أن يشهد هذا الشوط منافسة مثيرة منذ البداية لتواجد خيول متمرسة يبرز منها «ايه اف طاير»، و«صامد»، و«لينا».

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