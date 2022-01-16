شرطة أبوظبي تكرّم أبطال دولية «فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرّمت شرطة أبوظبي الفائزين في بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2022، والتي أقيمت برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في نسختها التاسعة، بنادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة نخبة من أفضل الفارسات والفرسان في الدولة ومختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وأشاد اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي خلال تكريمه الفائزين بدعم «أم الإمارات» للبطولة، ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات مما أسهم في تحقيق نتائج متميزة للبطولة التي رسخت مكانتها ضمن أجندة البطولات في الخريطة الدولية.

وشهدت البطولة عدداً قياسياً من المشاركين، بحضور ما يزيد على 230 فارساً وفارسة يمثلون أكثر من 20 دولة لخوض منافساتها التي شملت 18 منافسة، كما شهدت عودة فئة «مواهب أكاديمية فاطمة بنت مبارك».

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