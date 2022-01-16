الجهوري بطل «الإسطبلات الخاصة» في مهرجان محمد بن زايد للقدرة

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

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تُوّج الفارس عبدالله علي خلفان الجهوري بلقب سباق «الإسطبلات الخاصة» لمسافة 100 كلم، أمس، في ثاني أيام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، الذي تحتضنه وتنظمه قرية الإمارات العالمية بالوثبة، ويختتم اليوم بالسباق الرئيس المفتوح لمسافة 120 كلم، بمشاركة نخبة الفرسان والفارسات، بحثاً عن بلوغ منصات التتويج والفوز باللقب الثمين.

وتمكن الفارس عبد الله الجهوري من انتزاع اللقب عن جدارة على صهوة «تشا شهم» من إسطبلات «الحزم 4» بعد أن حافظ على صدارة السباق الذي أقيم بنظام «التسعيرة»، وشارك فيه 209 فرسان وفارسات، خلال المراحل الأربع في حدث لا يتكرر كثيراً خلال سباقات القدرة، تأكيداً على قوة الخيل البطل الذي قطع المسافة في زمن قدره 3:25:55 ساعات، وجاءت الفارسة ماسة عدنان في المركز الثاني، محافظة على الترتيب ذاته الذي كانت قد أحرزته في اليوم الأول من المهرجان أول من أمس، وتألقت ماسة على صهوة «أل سي أمور» من إسطبلات «إنجاز» بزمن قدره 3:26:43 ساعات، ونالت الترتيب الثالث الفارسة كاميلا كارت على صهوة «أورسيني» من إسطبل «ماس» بعد أن قطعت مسافة السباق في 3:26:47 ساعات.

تتويج وتكريم

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأوائل اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

دعم الرياضة

ورفع اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على الدعم المستمر للرياضة ورياضة الفروسية على وجه الخصوص، وأعرب الريسي عن سعادته بنجاح المهرجان ومستوى التنظيم العالي من قرية الإمارات العالمية للقدرة والأداء المتميز من جانب الفرسان والفارسات والإقبال الكبير من الملاك، وهنأ رئيس اتحاد الإمارات للفروسية الفائزين والفائزات في السباق، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في ختام المهرجان اليوم وأن يأتي بالمستوى المتوقع.

وعبّر الفارس عبد الله الجهوري عن سعادته بإحراز المركز الأول، وقال إنه فخور بالنجاح الذي حققه، لأن الفوز تحقق في مهرجان غالٍ على الجميع.

وقالت ماسة عدنان صاحبة المركز الثاني، إن السباق كان هادئاً وسرعته مناسبة، وأشادت بالتنظيم الجيد، وقالت إن قرية الإمارات العالمية اعتادت على هذا المستوى من التنظيم الذي يساهم في نجاح السباقات.

تكريم

تم على هامش السباق تكريم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بمناسبة فوزه أخيراً بمنصب رئيس الإنتربول الدولي.

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