تألق مبخوت وعبدالله الكربي في «دولية أكاديمية فاطمة بنت مبارك» لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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شهدت النسخة التاسعة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز تألق العديد من الفرسان الإماراتيين، وعلى رأسهم مبخوت الكربي، وعبدالله الكربي بفوزهما بفئتين من الفئات الخمس في اليوم الأول من المنافسات، بميدان نادي أبوظبي للفروسية والتي أقيمت بحضور 120 من نخبة الفرسان والفارسات، بتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية الحدث العالمي وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، ووفقاً لتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.

نتائج

وفاز الفارس السوري فراس حمامة على صهوة الجواد فاميلي دو بارك، بالمركز الأول لفئة CSIYH1* المخصصة للخيول صغيرة السن والمكونة من جولة واحدة ضد الزمن على مسار يضم 11 حاجزاً، محققاً 67.19 ثانية، وأحرز المركزين الثاني والثالث الإماراتيان ناصر خميس على صهوة الجواد لوكي، وسيف ثابت على صهوة الجواد كالو، وأحرز الفارس الإماراتي الشاب مبخوت الكربي، على صهوة زاندوكان سي، لقب في فئة CSICh-A للفرسان الأطفال بزمن قدره 54.21 ثانية وعاد ليحقق المركز الثاني مع الجواد «إير يوكراين» بزمن 57.94 ثانية، فيما حقق الفارس السوري صبري بادينكي المركز الثالث على صهوة «شاكو برينس».

وشهدت فئة CSIJ-A للفرسان الصغار فوز الفارس الإماراتي عبدالله الكربي على صهوة كورال بيتش زد باللقب بزمن 57.71 ثانية،، فيما حقق الفارسان السوريان ليث غريب، وياسر المصري، المركزين الثاني والثالث.

وفي أولى منافسات السيدات فئة CSIL2* حققت الفارسة السورية آية حمشو المركز الأول على صهوة ديفاين دو لا بري بزمن 64.66 ثانية، وحلت الأميرة الجوهرة آل سعود، من السعودية في المركز الثاني على جوادها جرانرجر كويباس بزمن 70.80 ثانية، وتلتها البريطانية هولي آن كاوارد على صهوة الجواد كونور ماكلاود.

كانت فئة CSIL2* ختام اليوم الأول، وتألقت الفارسة البريطانية جورجيا تايم محققة المركز الأول على صهوة «سيفين كارتينا» بزمن 29 ثانية في مشاركتها الأولى، لتعود من جديد في المشاركة الثانية وتحتل المركز الثاني بزمن 29.18 ثانية على صهوة الجواد «كان ياما كان»، وتلتها الفارسة الأردنية ميسم بشارات على صهوة الجواد «آن دولر دي بلونديل».

إقبال

وأكدت ناعمة المنصوري، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن الإقبال غير المسبوق للمشاركة في منافسات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في نسختها التاسعة دليل على مكانتها الريادية محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث أصبحت البطولة الدولية وجهة مفضلة لنخبة الفرسان والفارسات من مختلف أنحاء العالم يتوجهون إليها لما تتمتع به من مستويات قوية وتنظيم مميز، وقالت تعمل الأكاديمية على دعم مشاركة الفارسات الناشئات، وتطوير مواهب الفارسات الإماراتيات وصقل مواهبهن عن طريق توفير فرصة الاحتكاك بأفضل الفرسان الدوليين.

دعم

ويدعم فعاليات البطولة شركاء الحدث البلاتينيون، ومن ضمنهم مجلس أبوظبي الرياضي، ولونجين، ووزارة شؤون الرئاسة، وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين كلاً من، اتحاد الإمارات للفروسية والسباق والاتحاد الدولي للفروسية، فيما تواصل إسطبلات الشراع دعم الحدث بوصفها شريكاً ذهبياً، وتعود شركة اتصالات شريكاً للاتصال، وينضم طيران الاتحاد شريكاً رسمياً للطيران، ونادي أبوظبي للفروسية شريكاً مضيفاً، وفندق دوست ثاني شريكاً فندقياً، ومستشفى برجيل شريكاً للرعاية الصحية.

شريك

وأكد سلطان الظاهري، مدير عام «اتصالات» في منطقة أبوظبي، اعتزاز «اتصالات» بمواصلة دعمها للفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، وقال: نفخر بأن تكون شريك الاتصال الرسمي للنسخة التاسعة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، وتنسجم هذه الشراكة مع التزامنا المتواصل بدعم الأنشطة والمبادرات الرياضية وتمكين المرأة الإماراتية في مختلف المجالات بما فيها الرياضة، علاوة على الترويج لأنماط الحياة الصحية في مجتمعنا، كما نتطلع إلى مشاركة نخبة من أفضل الفارسات والفرسان الإماراتيين لإبراز مهاراتهم من خلال هذه البطولة العالمية، ونثمن الدور البارز لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وحرصها المستمر على دعم المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في كافة الميادين والمجالات.

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