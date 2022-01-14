احتفالات الذكرى الثلاثين تزين «سباق ديرة» بـ «جبل علي» غداً

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق غداً السبت السباق السادس لمضمار جبل علي والذي سيحمل إسم «سباق ديرة» والذي يتزامن مع احتفال المضمار بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسه.

ويتألف السباق من سبعة أشواط تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 470 ألف درهم، برعاية عدد من الشركات الوطنية.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر برعاية «شركة الساحل للمقاولات» و البالغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم مشاركة 16 خيلاً أبرزها «بذوة أثانيه ورسان» للشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، «إي إس غازي» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، «إيه إف فخامة» لـ «أبوظبي ريسنج»، «مروة ورسان» لـ «إسطبلات ورسان».

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «الشعفار للإستثمار» و البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم 8 خيول أبرزها «سعادتي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «راوي» لـ «ر ر ر للسباقات»، «بوستر بينت» و«براكتيكال ميشيف» لـ «إسطبلات الراشد».

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «الحذيفة للمفروشات» والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم مشاركة 8 خيول أبرزها «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «إشتراك» لـ «شادويل»، «شرم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «هايد بارك» لسلطان علي.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر برعاية «الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين - تكافل - إسكانا للتأمين» والبالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم 16 خيلاً أبرزها «فوارق» و «ميادين» لـ «شادويل»، «سديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «رايج» لـ «ر ر ر للسباقات»، «ليدرشيب» لأحمد بلقاسم.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس الرئيس لمسافة 1800 متر برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 84 ألف درهم مشاركة 10 خيول أبرزها «تنبيري ويلز» و«مونوسكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «المرقب» لعبد المحسن العبد الكريم، «جورج فيليرز» و «ميلرز هاوس» و «إكسايتينغ دايز» لمحمد خليفة البسطي، «كاسلبار» لفهد محمد العريني، «بريفنت» لأحمد غليطة المهيري، «ركيز» لـ «إسطبلات الراشد»، «أمريكان دانسر» لمالكه ديفيد ايه بيرنسين.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس لمسافة 1950 متراً برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم 14 خيلاً أبرزها «أنتولد سيكريت» و«اتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «مقادير» لـ «شادويل»، «بويتس مايند» لسلمان علي الصابري، «كوست سكاي» لـ «سكاي للسباقات».

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع و الختامي «جائزة الذكرى الثلاثون لمضمار جبل علي» لمسافة 1600 متر برعاية «مضمار جبل علي» و البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم مشاركة 13 خيلاً أبرزها «بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «هيرو دورو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، «نمر» لـ «الإسطبلات الوطنية»، «وايلد ريثم» لـ «نقابة الخرطوم للسباق».

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