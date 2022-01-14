ليلى الرضا تهدي «الوثبة» لقب السيدات في مهرجان محمد بن زايد للقدرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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أهدت الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا اسطبلات «الوثبة» العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لقب سباق السيدات في افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، لمسافة 100 كلم بقرية الإمارات العالمية بالوثبة اليوم، ويتواصل المهرجان في ثاني منافساته غداً بسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم بمشاركة نخبة من الفرسان والفارسات، ويقام بنظام «التسعيرة» دعماً للملاك، ويختتم المهرجان الأحد المقبل بالسباق الرئيس المفتوح لمسافة 120 كلم.

وحقق المهرجان نجاحاً كبيراً في يومه الأول والذي شهد منافسة 145 فارسة على اللقب، ونجحت ليلى الرضا في انتزاع اللقب على صهوة «أي أو رغد» وأحرزت تقدماً كبيراً خلال مراحل السباق الأربع، وأنهت المرحلة الأولى في المركز السادس، وتراجعت إلى الحادي عشر في الثاني، لكنها تألقت وتقدمت في الثالث إلى الترتيب الأول والذي حافظت عليه في المرحلة الأخيرة لتنتزع اللقب بزمن قدره 3:19:34 ساعات، بإشراف المدرب علي خلفان الجهوري وتفوز بجائزة المركز الأول البالغ قدرها 400 ألف درهم.

وأحرزت الشيخة مريم بنت عمر القاسمي المركز الثاني على صهوة «شيتاك دو كورميير» من إسطبلات «ام ار ام»، وبلغت جائزته المالية 300 ألف درهم، فيما حلت الفارسة ماسة عدنان بطلة النسخة الماضية في المركز الثالث على صهوة «كشمير السالم» من اسطبلات الوثبة.

التتويج

وعقب إجراءات الفحص البيطري واعتماد النتيجة رسمياً تم تتويج الفارسات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى بواسطة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، عبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، محمد الحضرمي مدير الفعاليات، أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

إهداء

وأهدى علي خلفان الجهوري مدرب اسطبلات الوثبة الحائزة على المركزين الأول والثاني، الإنجاز إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ذاكراً أن سموه يقف خلف كل نجاح تحققه اسطبلات الوثبة من خلال دعمه وتوجيهاته.

وعبر الجهوري عن سعادته بالفوز ذاكراً أن الفرس «رغد» حازت المركز الأول، رغم تقدمها في العمر لكنها فرسة طيبة وقوية، ذاكراً أن عدم إحرازها لمراكز متقدمة في المرحلتين الأولى والثانية يعود إلى أنها لا تتجاوز سرعة محددة وقال: ميزتها أنها تحافظ على طاقتها لذلك كانت قوية في المراحل الأخيرة وتمكنت من التقدم، وأشاد الجهوري بتنظيم السباق والمنافسات القوية بين الفارسات، معتبراً أن ذلك دليل على نجاح المهرجان منذ يومه الأول وأنه حقق ما يليق به.

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