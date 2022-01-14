مهرجان محمد بن زايد للقدرة ينطلق في الوثبة اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ينطلق اليوم، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة بقرية الإمارات العالمية «الوثبة» في نسخته الثالثة، في احتفالية حب وتقدير كبرى لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتأتي إقامة النسخة الثالثة للمهرجان بعد النجاح الكبير، الذي حققه في النسختين الأولى والثانية على مدار العامين الماضيين، ويستمر لمدة 3 أيام متتالية ويشهد 3 سباقات، للسيدات والإسطبلات الخاصة، والسباق الرئيس المفتوح باسم المهرجان.

ستكون البداية بسباق السيدات لمسافة 100 كلم، الذي ينطلق عند السادسة والنصف صباح اليوم، بمشاركة نخبة الفارسات، اللاتي يتنافسن على اللقب وبلوغ منصات التتويج، ووضع بصمة في أحد أبرز سباقات الموسم للقدرة على مستوى الدولة.

وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، الأولى لمسافة 35 كلم باللون الأزرق، يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، والثانية لمسافة 25 كلم باللون الأصفر، والثالثة لمسافة 20 كلم باللون الأحمر، والرابعة الأخيرة لمسافة 20 كلم باللون الأبيض، يعقبها إجراءات الفحص البيطري النهائية والإعلان الرسمي عن الفائزات، وتكريم الفارسات الأوائل في السباق.

ووضعت اللجنة المنظمة عدداً من الشروط التي تحكم بالسباق، بأن يكون عمر الخيل 6 سنوات وما فوق، وألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة، والحد الأدنى لوزن الفارس 50 كجم، إضافة إلى عدد من الضوابط المهمة مثل عدم استخدام السوط أو وخز الحصان، وتحديد عدد المرافقين في منطقة الفحص، مع الالتزام بكافة القوانين المتعارف عليها في سباقات القدرة.

رسالة تقدير

وقال مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة: إن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة يمثل رسالة تقدير وامتنان للعطاء، الذي ظل يقدمه سموه وأيضاً القيادة الرشيدة دعماً وتطويراً للرياضة في الدولة، ورياضة الفروسية على وجه الخصوص، وقال: نحن في قمة الفخر بتنظيم سباق يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي ظل يتابع كافة الترتيبات ويقدم الدعم والتوجيهات لإنجاح المهرجان وكل السباقات التي تقام بقرية الوثبة.

وأكد العامري أن كافة الترتيبات قد اكتملت لسباقات المهرجان بإقبال كبير من مختلف الإسطبلات والفرسان والفارسات، مشيراً إلى الجهد الكبير، الذي بذلته اللجنة المنظمة في الفترة الماضية ليخرج المهرجان في أفضل صورة ويتناسب مع الاسم الذي يحمله.

نظام التسعيرة

وفي بشرى سارة لملاك الإسطبلات المختلفة كشف مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة عن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بأن يكون سباق الإسطبلات الخاصة غداً في ثاني أيام المهرجان وفقاً لنظام «التسعيرة»، وذلك بقيمة 1.5 مليون درهم لصاحب المركز الأول، ومليون درهم للمركز الثاني، و500 ألف درهم من الثالث وحتى الأخير وأضاف: هذا الدعم المالي الكبير، والذي ظل يقدمه سموه يمثل حافزاً لكل الملاك من أجل مواصلة الاهتمام بالخيل وتطوير رياضة الفروسية في الدولة، والمحافظة على رياضة وتراث الآباء والأجداد، كما أن نظام التسعيرة يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى السباق ليكون امتداداً لنجاحات السباقات التي شهدتها قرية الوثبة منذ بداية الموسم.

الريسي: حدث فريد

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقدرة، والذي يقام برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حدث فريد يحمل مشاعر حب وتقدير أسرة الفروسية والقدرة لقائد ملهم، يحمل على عاتقه رفعة الوطن وصونه، وتحقيق الأهداف والغايات لبلوغ أعلى المراتب في المجالات كافة بفكر ورؤية ثاقبة مملوءة بحب الإمارات. وثمن الريسي اهتمام ورعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لفروسية الإمارات ورياضة القدرة، وقال: سباقات المهرجان الثلاثة هي لوحة يرسمها الفرسان والفارسات بحب، وتنافس بروح رياضية عالية، وشغف من أجل نيل شرف التتويج بألقاب المهرجان الرفيعة، وكتابة التاريخ بأحرف من ذهب في سجل الأبطال، ومعانقة المجد الكبير. (أبوظبي - البيان الرياضي)

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