«فزاع للصيد بالصقور» تتخطى حاجز الـ 2000 طير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تخطت أعداد الصقور حاجز الـ 2000 مع ترقب الاقتراب من ختام بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، ويسدل الستار عليها بإقامة أشواط جير شاهين «الشيوخ» اليوم، وأشواط «الناشئين» غداً، وارتفعت حدة الإثارة والمنافسات القوية في أشواط العامة المفتوحة مع إقامة الأشواط الختامية لهذه الفئة، وتميزت الأشواط بالحضور البارز للصقارين المشاركين من الدول الخليجية، بما يعكس الأهداف الشاملة التي تحققها البطولة.

وشهدت أشواط جير تبع في العامة مفتوح، حصول فريق دبي على المركز الأول في شوط الرمز فرخ، بالطير «البراري» بزمن 17,939 ثانية، يليه محمد المنصوري بالطير «تي 4»، ثم فريق دبي ثالثاً بالطير «الطف» وحقق السعودي أمين بن عبدالله الملاح، المركز الأول في شوط الرمز جرناس، بالطير «برق» بزمن 17,459 ثانية، يليه حميد المنصوري بالطير «حرب»، وثالثاً سيف الحريز بالطير «35»، وكسب حميد الطاير، شوط الرئيسي فرخ، بالطير «السهم» ، يليه إبراهيم التمر بالطير «مايهاب 2» ، وثالثاً فريق دبي بالطير «189».

وكسب محمد العسيري المركز الأول في شوط الرئيسي جرناس، بالطير «تي 18»، يليه خالد الهاجري بالطير «تي 100»، ثم فريق «BHR» البحريني بالطير «تي 14» .

وتفوق غانم المزروعي في شوط النقدي فرخ، بالطير «إتش 52» يليه غدير الكتبي بالطير «تمام»، وثالثاً سيف الحريز بالطير «تي 1» .

وأكد راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن البطولة تشكل دائماً ملتقى للأشقاء من جميع الدول، وتحديداً الدول الخليجية، من أجل عيش أجواء هذه الرياضة التراثية العريقة.

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