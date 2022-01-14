كرنفال كأس دبي العالمي ينطلق في «ميدان» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تنطلق، اليوم، الأمسية الأولى لـ «كرنفال كأس دبي العالمي»، على مضمار «ميدان» العالمي، بمشاركة نخبة من الخيول الإماراتية والعالمية التي ستتنافس على ألقاب الأشواط السبعة برعاية «نخيل».

الخيول العربية

يشهد الشوط الأول «بطولة آل مكتوم للتحدي - الجولة الأولى» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «ذي بوينت» والبالغة قيمة جوائزه 50 ألف دولار، مشاركة 8 خيول أبرزها «براق» لـ «ياس للسباقات»، «آر بي موني تو بيرن» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، «آر بي فرنش دود» لـ «بايرلي للسباقات»، و«ام اتش رحال» لمنصور خليفة سلطان بن حبتور.

فستيفال سيتي

يشارك في الشوط الثاني «جائزة فستيفال سيتي» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي برعاية «شاطئ نخلة دبي الغربي» والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف دولار، 7 خيول أبرزها «تيكينج نيمز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «مستر كافو» و«نمسي» لسلطان علي، و«بت لو» لـ «مربط كريسبي».

نادي دبي

يشهد الشوط الثالث «بطولة نادي دبي لسباق الخيل كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي برعاية «ذي فيو» والبالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار، مشاركة 16 خيلاً أبرزها «باشن آند جلوري» و«ستار سفاري» و«دبي فيوتشر» و«جلوبال هيت» و«ويركو» لجودلفين، «مدرب» لـ «شادويل».

تحضيري جميرا

يشارك في الشوط الرابع «تحضيري - جميرا كلاسيك» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية «نخلة جميرا» والبالغة قيمة جوائزه 150 ألف دولار، 8 خيول أبرزها «هوم سيتي» و«سوفرين برينس» لجودلفين، «هوتلاين بلنج» لـ «اسطبل فالستاد»، و«كيوانو» لـ «شراكة نيفر ساي داي».

الشوط الرئيس

يشهد الشوط الخامس الرئيس «بطولة آل مكتوم للتحدي - الجولة الأولى» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي برعاية «نخيل» والبالغة قيمة جوائزه 250 ألف دولار، مشاركة 14 خيلاً أبرزها «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «أفانت غارد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كافو» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «كيمبير» لـ «ر ر ر للسباقات»، «كابيزانو» لسلطان علي، «ساليوت ذا سولجر» لـ «فيكتورياس»، و«إمبريال إمبير» لـ «إسطبلات الراشد».

كيب فيردي

يشهد الشوط السادس «بطولة كيب فيردي» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «نادي فيزتا مار» والبالغة قيمة جوائزه 180 ألف دولار، مشاركة 10 مهرات وأفراس أبرزها «سوفت ويسبر» و«ستيننج بيوتي» و«ويدينج دانس» لجودلفين، و«داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

يشارك في الشوط السابع والختامي «بطولة دبي للسرعة - داش» لمسافة 1000 متر «قوائم» على المضمار العشبي برعاية «نافورة النخلة» والبالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار، 16 خيلاً أبرزها «مان أوف بروميس» و«رويال كروسيد» لجودلفين، «متفاوت» و«مترفع» و«وادي» و«اختيار» و«راعب» لـ «شادويل»، و«وايلد ماجيستي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

دبي للسرعة

يشارك في الشوط السابع والختامي «بطولة دبي للسرعة - داش» لمسافة 1000 متر «قوائم» على المضمار العشبي برعاية «نافورة النخلة» والبالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار، 16 خيلاً أبرزها «مان أوف بروميس» و«رويال كروسيد» لجودلفين، «متفاوت» و«مترفع» و«وادي» و«اختيار» و«راعب» لـ «شادويل»، و«وايلد ماجيستي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

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