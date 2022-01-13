7 سباقات في كرنفال كأس دبي العالمي غدا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق غدا كرنفال كأس دبي العالمي على مضمار ميدان، وترعى الحفل شركة نخيل ، وتضم الأمسية 7 سباقات قوية ستكون حافلة بالإثارة والتشويق خاصة في ظل المشاركة الواسعة من نخبة الخيول من مختلف أنحاء العالم.

وصرح الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، بأن كرنفال كأس دبي العالمي يعتبر من أبرز الأحداث الرياضية في الدولة والتي تعزز مكانة دبي كوجهة رائدة في رياضة الفروسية وعالم صناعة الخيل، بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وثمن رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، رعاية شركة نخيل لحفل افتتاح كرنفال كأس دبي العالمي، باعتبارها واحدة من الشركات التي ساهمت في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة.

ورحب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بجميع المشاركين في الحدث لاسيما وأن الأمسية ستشهد مشاركة مجموعة قوية من الخيول من 8 دول مختلفة سيجمعها التنافس المثير على أرضية مضمار ميدان، موضحاً أن الحفل الأول لكرنفال كأس دبي العالمي، يمثل إحدى محطات الكرنفال الثمانية الذي تتجاوز قيمة جوائزه المالية الإجمالية 7.5 مليون دولار، والذي يتزامن هذا العام مع النسخة 26 لكأس دبي العالمي الذي سيقام يوم 26 من مارس المقبل بقيمة إجمالية لجوائز الأمسية 30.5 مليون دولار.

ومن جانبه أكد عمر خوري، مدير إدارة الأصول في "نخيل أهمية رعاية افتتاح كرنفال كأس دبي العالمي كجزء من التزام الشركة باستضافة ومساندة الفعاليات العالمية المتميزة المُدرجة على الجداول الرياضية. منوها بإطلاق أسماء مشاريع ووجهات تابعة لـ"نخيل" حاصلة على جوائز، على بعضٍ من جولات السباق السبع على غرار "مضمار ميدان".

وتفتتح الأمسية سباقاتها في الساعة السادسة مساءً عبر الجولة الأولى لـ "تحدي آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة" من الفئة الأولى برعاية "ذا بوينت"، يليه سباق "فستيفال سيتي ستيكس" برعاية "بالم ويست بيتش"، و السباق الثالث على المضمار العشبي "ذا فيو آت ذا بالم"، والشوط الرابع "تحضيري جميرا -كلاسيك" برعاية جزيرة النخلة جميرا" للخيول بعمر ثلاث سنوات.

وستتجه الأنظار إلى الشوط الخامس والرئيسي الجولة الأولى من "تحدي آل مكتوم للخيول المهجنة" للفئة الثانية والبالغة قيمة جوائزه 250 ألف دولار برعاية "نخيل" بمشاركة 14 خيلاً، يليه سباق "كيب فيردي" للفئة الثانية المخصص للمهرات والأفراس على المضمار العشبي برعاية "نادي فيستا ماري"، فيما يسدل الستار على الأمسية في الشوط السابع "بطولة دبي للسرعة -داش" برعاية الوجهة السياحية "نافورة النخلة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز