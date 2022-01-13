بتوجيهات منصور بن زايد.. سباق الإسطبلات الخاصة في الوثبة بنظام «التسعيرة»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أعلنت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، أن سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم بعد غدٍ السبت، في ثاني أيام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، الذي ينطلق غداً الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام، سيقام بنظام التسعيرة، وذلك دعماً للمواطنين من ملاك الخيل.

وقال مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة في تصريح لـ«البيان الرياضي»، إن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أصدر توجيهاته بأن يقام السباق بنظام التسعيرة بقيمة 1.5 مليون درهم لصاحب المركز الأول،

ومليون درهم للمركز الثاني، و500 ألف درهم من الثالث وحتى الأخير. وأضاف: هذا الدعم المالي الكبير والذي ظل يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يمثل حافزاً لكل الملاك من أجل مواصلة الاهتمام بالخيل وتطوير رياضة الفروسية في الدولة والمحافظة على رياضة وتراث الآباء والأجداد، كما أن نظام التسعيرة يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى السباق ليكون امتداداً لنجاحات السباقات التي شهدتها قرية الوثبة منذ بداية الموسم.

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