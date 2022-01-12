بتوجيهات منصور بن زايد.. هيئة الإمارات لسباق الخيل تطلق «أوسكار السباقات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، أعلنت الهيئة عن إطلاق جوائز «أوسكار السباقات»، بهدف تكريم أصحاب الإنجازات المتميزة في كل المجالات المرتبطة بسباقات الخيل في الدولة.

وتقدم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على هذه المبادرة الكريمة وما لها من أثر إيجابي كبير على تشجيع مجتمع سباقات الخيل في الدولة وتحفيز المعنيين بها والقائمين عليها من أجل مضاعفة العطاء والعمل على زيادة مستوى تألق سباقاتنا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تبرز مدى الاهتمام والعناية التي توليها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لرياضات الخيل بما لها من مكانة وارتباط بالثقافة الإماراتية والموروث الاجتماعي والتراث الإماراتي الأصيل.

وأفاد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بأن الجائزة لن تكون موجهة فقط لفئة معينة في سباقات الخيل، بل ستشمل كذلك الإعلاميين والجنود المجهولين، بالإضافة إلى تكريم الرعيل الأول من المؤسسين الذين لعبوا دوراً محورياً في وضع اللبنات الأولى للسباقات في الدولة، وأسهموا في تطويرها ووصولها إلى العالمية لتنافس أقوى السباقات الكلاسيكية وأكثرها عراقة حول العالم.

آلية الاختيار

وعن آلية اختيار الفائزين ضمن «أوسكار السباقات»، أكد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل أن الشفافية ستكون المعيار الأساسي للجائزة، بينما سيتم الإعلان عن تفاصيل آليات ومعايير اختيار الفائزين خلال الأسابيع المقبلة، منوهاً أن جزءاً من آليات الاختيار سيكون بتصويت المختصين في مجال الخيول والفروسية، بينما سيكون هناك لجنة تحكيم مستقلة لديها قوانينها وأسسها، وطريقة التقييم الخاصة بها.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم: سيتم إشراك الجماهير المُحِبة لسباقات الخيل في عملية الاختيار تقديراً للدور الكبير الذي يقومون به في إثراء سباقات الخيل، من خلال تواجدهم الدائم في كل السباقات التي تقام في مضامير الدولة المُختلفة، علاوة كذلك على إشراك ممثلي وسائل الإعلام الذين يمثلون شركاء أساسيين في نقل مجريات سباقاتنا إلى العالم.

فئات الجائزة

وتنقسم الجائزة إلى فئات عدة تشمل كل قطاعات سباقات الخيل المختلفة، إذ سوف يتم تكريم بطل بطولة المُلاك والمدربين والفرسان، والتي تقام سنوياً عقب ختام الموسم المحلي، إضافة إلى استحداث جائزة «أفضل أداء لفارس» و«أفضل أداء تدريبي».

وستتضمن الجائزة فئة «البصمة الخالدة»، وتهدف إلى تكريم المؤسسين الأوائل لسباقاتنا المحلية الذين تركوا بصمة مهمة وطويلة الأثر في سباقاتنا في كل المجالات، وجائزة «الجنود المجهولين» تقديراً من مجتمع سباقات الخيل للعاملين خلف الكواليس سواء في المضامير أم السباقات أم الإسطبلات.

جوائز تشجيعية

وسيكون هناك عدد من الجوائز التشجيعية أبرزها جائزة «المالك الصاعد»، وهي مخصصة للمُلّاك الذين يقتنون أقل من 6 خيول، بالإضافة إلى جائزة «الفرسان الناشئين». وسيتم أيضاً تخصيص جائزة «المُشجِّع المثالي» تقديراً للجماهير المُحِبة لسباقات الخيل، وجائزة «أفضل مبادرة» وهدفها تسليط الضوء على أبرز المبادرات التي أثرت موسم السباقات المحلي.

جوائز للإعلام

تم تخصيص عدد من الجوائز لوسائل الإعلام؛ أبرزها جائزة «أفضل تغطية صحافية» للصحافة العربية والإنجليزية، وجائزة «أفضل تغطية تلفزيونية»، وجائزة مخصصة للتواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى جائزة «أفضل صورة»، التي سيتم اختيارها من ضمن الصور التي يتم التقاطها في أحد مضامير السباق بالدولة، ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي وإضافة وسم (هاشتاج) الجائزة (#اوسكار_السباقات - #ERAOscar).

جدير بالذكر أن استحداث مبادرة تكريم الإعلاميين جاءت بناءً على مقترح تقدم به أحد رواد الخيل والمحلل الإعلامي المعروف خالد الرحومي.

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