العامري يُحلّق بكأس «اليمامة» في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسدل الستار يوم أمس على مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، وجاء مسك الختام مميزاً بعد أن حسمت إسطبلات F3 لقب سباق كأس اليمامة المخصص للأفراس لمسافة 119 كلم عن طريق الفارس عبد الله علي العامري على صهوة «كاستليبار تازاني»، محققاً الفوز عن جدارة بعد أن حل في المركز السادس عشر في المرحلة الأولى ثم الرابع عشر في المرحلة الثانية والحادي عشر في المرحلة الثالثة ليحسم السباق بزمن قدره 4.20.56 ساعات، بعد منافسة ساخنة مع الوصيف عبد الله محمد الحمادي على صهوة «ستيرلنغز سفاري» لإسطبلات الريف عجبان.

واحتل المركز الثالث الفارس سعيد حمود الخياري على صهوة «لامار» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.21.26 ساعات، وجاءت في المركز الرابع الفارسة ميثاء محمد القبيسي على صهوة «إل نايز جميلة» لإسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 4.21.33 ساعات، وحقق المركز الخامس الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة «كاستليبار موراسكا» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.21.35 ساعات.

فوز

كما فاز بالمركز السادس الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة «آرام» لإسطبلات M7-2، مسجلاً زمناً قدره 4.22.38 ساعات، يليه في المركز السابع حمدان أحمد المري على صهوة «كور دي تراكلين» لإسطبلات F3-1، مسجلاً زمناً قدره 4.23.24 ساعات، وجاء في المركز الثامن عبد الله غانم المري على صهوة «دي جينا دي فيغنولز» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.26.06 ساعات، يليه في المركز التاسع حميد الحوسني على صهوة «هيل ستون هازارا» لإسطبلات الريف العين، مسجلاً زمناً قدره 4.26.11 ساعات، واحتل المركز العاشر منصور خميس على صهوة «بروكديل بارك فوليت سكاي» لإسطبلات دباوي، مسجلاً زمناً قدره 4.26.14 ساعات.

تتويج

وتوّج اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، أبطال السباق بكؤوس المراكز الثلاثة الأولى. كما حصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألفاً، والرابع 50 ألفاً، والخامس 35 ألفاً، وحصل كل فائز من المركز السادس حتى السابع عشر على جائزة نقدية بقيمة 30 ألف درهم.

وشهد المهرجان على مدار الأيام الأربعة الماضية منافسة قوية في السباقات الأربعة التي بلغت مسافة كل منها 119 كلم، حيث جاءت ضربة البداية عبر كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي توجت به إسطبلات M7 عن طريق الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة الجواد «ويلي مير انكور»، وتألقت إسطبلات M7 لليوم الثاني على التوالي بعد سيطرتها على لقب السيدات عن طريق الفارسة الإسبانية برونو اوماتيل على صهوة الجواد «اكرم دي فلوزينس»، بينما نالت إسطبلات ماس لقب الإسطبلات الخاصة بواسطة الفارس مطر الكتبي على صهوة الجواد «بوكس هيل كروزا»، لتبصم إسطبلات F3 على مسك الختام بانتزاع الفارس عبد الله العامري كأس اليمامة للأفراس.

خليفة المري: انتصار ثمين

أبدى المدرب خليفة غانم المري سعادته الكبيرة بتتويج إسطبلات F3 في ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، خصوصاً وأن الفوز الثمين جاء في مناسبة غالية على قلوب جميع أهل الفروسية ومجتمع رياضة القدرة، متوجهاً بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي المهرجان، على إقامة الحدث السنوي وعلى الدعم الكبير والتوجيهات المستمرة لهم في إسطبلات F3. مشيداً بأداء الفرس «كاستليبار تازاني»، والتي أثبتت جدارتها بانتزاع المركز الأول. (دبي - البيان الرياضي)

البطل: تاريخ مشرف لـ «عروس الأفراس»

أعرب الفارس عبدالله علي العامري بطل كأس اليمامة، عن سعادته بانتزاع اللقب، وقال إن السباق شهد صعوبة بالغة خاصة في المرحلة الثالثة بسبب ارتفاع معدل السرعة بعد أن خيم الهدوء على المراحل الأولى، ما ساهم في رفع وتيرة السباق في المرحلة الأخيرة لتشتد المنافسة حتى الرمق الأخير من السباق، مهدياً الفوز إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي المهرجان ومالك إسطبلات F3.

وأضاف العامري إن «كاستليبار تازاني» عروس الأفراس تملك تاريخاً مشرفاً حيث تألقت في مجمعة من السباقات داخل الدولة وخارجها أبرزها كأس اليمامة عام 2019 وسباق الشباب والناشئين في قرية الإمارات العالمية، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يمتطي صهوة الفرس، مؤكداً أن سعادته تضاعفت بعد أن دون إسمه في سجل أبطال مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة للعام الثاني على التوالي بعد تتويجه بكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة في نسخة العام الماضي، كما أنه يتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات بعد النتائج المميزة في الفترة المقبلة بعد إحراز المركز الثالث في كأس العيد الوطني والمركز الثالث في كأس الوصل. (دبي - البيان الرياضي)

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز