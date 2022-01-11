«شامخ» يتألق في الحفل السادس بمضمار العاصمة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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توج «شامخ» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بلقب الشوط الأول من الحفل السادس الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية بمضماره العشبي مساء أول من أمس وتألف من 6 أشواط، وشهد السباق فوز خيول خالد النابودة بثنائية الحفل الذي بلغت قيمة جوائزه المالية 470 ألف درهم.

واستهل «شامخ» ضربة البداية بنيل لقب سباق «سويحان» لمسافة 2200 متر، بقيادة الفارس فرناندو جارا بعد منافسة قوية، تقدم فيها بفارق عنق عن صاحب المركز الثاني قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:29:01 دقيقة، وأحرزت المهرة «دعد» لاسطبلات الريف لقب سباق «الشامخة» في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر والمخصص لمهرات الإنتاج المحلي، بقيادة داني أونيل بزمن قدره 1:20:09 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الثالث من سباق «مدينة شخبوط» لمسافة 1200 متر، إلى «أيه جيار» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس تاج أوشي وبفارق بلغ طولين ونصف الطول عن أقرب منافسيه في زمن قدره 1:21:00 دقيقة، فيما توج «جولد سيلفر» لزياد كلداري بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1200 متر في الشوط الرابع بقيادة الفارس ساندور بايفا، قاطعاً المسافة في 1:17:75 دقيقة.

وحقق خالد النابودة الثنائية عندما فاز «أيه أف مصنف»، بلقب سباق «مدينة مصدر» لمسافة 1400 متر في الشوط الخامس، بقيادة تاج أوشيه في فوزه الثاني أيضاً في الحفل، بعد أداء قوي ومنافسة شرسة على بلوغ خط النهاية ليقطع المسافة في 1:32:66 دقيقة.

واختتم الحفل في الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة على لقب سباق «مدينة خليفة» لمسافة 1400 متر، والذي ذهب إلى «رانشيرو» لديرمويد بقيادة الفارس باتريك كوسغريف قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:24:09 دقيقة.

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