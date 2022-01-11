كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ووفقاً لتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات ، تنطلق الجمعة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في نسختها التاسعة، وتستمر حتى 16 الجاري في نادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة نخبة من أفضل الفارسات والفرسان في الدولة ومختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وتشهد البطولة عدداً قياسياً من المشاركين، بحضور ما يزيد على 230 فارساً وفارسةً يمثلون أكثر من 20 دولة لخوض منافسات البطولة التي تضم 18 منافسة ويبلغ إجمالي جوائزها 658 ألف درهم، كما تشهد البطولة عودة فئة «مواهب أكاديمية فاطمة بنت مبارك».

مكانة مرموقة

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، تعد واحدة من البطولات الكبرى التي يقصدها أبرز الفرسان والفارسات لمكانتها المرموقة، فهي بطولة غالية تقام تحت رعاية «أم الإمـارات»، وتنظمها أكاديمية تحمل اسم سموها، وكذلك لجوائزها القيمة.

وقال: «البطولة رسخت مكانتها ضمن أجندة البطولات في الخريطة الدولية، وذلك بما تتضمنه من منافسات عالية المستوى بمشاركة كبيرة للنجوم والنخبة في فئاتها المختلفة، ولما تتيحه من فرص للفرسان والفارسات الصغار لتقديم عروضهم أمام النجوم الكبار في هذه الرياضة الفريدة».

وتابع: «البطولة، وهي تدخل نسختها التاسعة فإنها تحمل التفاؤل للمشاركين والمتابعين، للاستمتاع بأروع عروض قفز الحواجز، والتفاعل مع الأنشطة المبتكرة والفعاليات المتعددة والمشوقة والجاذبة التي يتضمنها البرنامج، كونها تحظى بمكانة خاصة لدى الجميع».

وأضاف: في النسخ الماضية، شهدت البطولة أفضل تنظيم وبرؤية محترفة في جوانبها الإدارية والفنية، وقد وقع الجميع على شهادة نجاحاتها بثقة من خلال إشادتهم ووعدهم بالعودة مرة أخرى ليكونوا ضمن الفريق الذي يرسم لوحة النجاح والإبداع، وها هم يتطلعون إلى المشاركة في النسخة الجديدة بروح ملؤها التفاعل المتميز والعمل الإيجابي.

فخر

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «فخورون بالمشاركة الكبيرة التي تسجلها النسخة التاسعة للبطولة، التي تؤكد قيمة ومكانة البطولة المرموقة في أجندة بطولات قفز الحواجز على الصعيد العالمي»، مضيفاً: تعد مشاركة أكثر من 230 فارساً وفارسةً يمثلون أكثر من 20 دولة في 18 منافسة ذات أهمية للبطولة السنوية، مثمناً الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات لمسيرة البطولة ودورها الريادي الداعم لتفوق المرأة في جميع القطاعات ومنها القطاع الرياضي، مشيداً بتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، وحرصها على تبني أهم المبادرات والفعاليات في التطوير والتنمية.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «نواصل العمل على توفير منصة تدعم مشاركة الرياضيات الإماراتيات في أكبر المحافل الرياضية الدولية وتشجيعهن على دخول عالم الرياضة، ونولي لهذا الأمر أهمية فائقة. ولهذا يسعدنا تنظيم كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في دورتها التاسعة، آملين أن يوفر الحدث منصة تشجع دخول عالم المنافسة الاحترافية وتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة دولة الإمارات نحو الأعوام الخمسين المقبلة».

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