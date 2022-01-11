بطولة الحبتور الثالثة بالموسم تنطلق اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تنطلق في الثانية من ظهر اليوم منافسات بطولة نادي ومنتجع الحبتور للبولو لشهر يناير 2022، والتي تعد الثالثة بموسم البولو بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتشهد مشاركة 4 فرق هي «الإمارات» و«الباشا مهرة» و«انكورا» و«بلارانيا» وبهانديكاب 6 جول، وتشهد الانطلاقة اليوم مباراتين يلتقي في الأولى فريقا انكورا وبلارانيا في الثانية ظهراً، وفي المباراة يدشن فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مشواره بطموح الفوز على فريق الباشا مهرة، والذي يحدوه نفس الأمل والطموحات ببداية جيدة في انطلاق مشواره في البطولة وخاصة أنه قد توج ببطولة شهر ديسمبر الماضي.

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