مربط دبي يؤكد الريادة.. و«دي إكسبو» نجم بطولة عجمان لجمال الخيل

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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خطف مربط دبي الأضواء كالعادة، بعد أن جدد ريادته، من خلال مزيد من الإنجازات، جاءت مع ختام بطولة عجمان لجمال الخيل العربي، حيث تألق الإنتاج الجديد للمربط من المهرات بعمر السنة من الفحل العالمي دي سراج، ابن أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم»، ممثلاً بالمهرة «دي إكسبو»، التي نالت الميدالية الذهبية، وأعلى معدل بين المهور والمهرات، ثم المهرة «دي نجلاء» من الفرس إيلي فلامينكا، التي نالت مركز الوصافة، والميدالية الفضية خلف رفيقتها «دي إكسبو»، بينما أكد الفحل «إف إيه إل رشيم» حضوره المعتاد بالميدالية الفضية، التي نالتها الفرس «دي حنين» ابنة الفرس «فير فييرا بلانكا»، وبميدالية برونزية للمهر «دي تبارك» من الفرس «دي يمامة».

وأكدت بطولة عجمان ريادة مربط دبي بحصوله على جائزة المزرعة الرائدة في الإمارات، وهي جائزة تعود المربط على إحرازها في البطولات المحلية والدولية، كما أكدت البطولة استثنائية المهرة «دي إكسبو» بإحرازها جائزة الجواد الرائد لتميزها في البطولة، وتوفرها على أعلى وأجمل مواصفات الخيل العربية، واعتبارها نواة حيوية لمشروع بطلة عالمية.

حدث متميز

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالنتائج، التي حققتها خيول المربط في البطولة، واصفاً إياها بالحدث المتميز مع بداية العام الجديد.

وقال التوحيدي: «نبارك للوطن قيادة وشعباً كل الإنجازات، التي تمت على مدى خمسين عاماً والطموح الكبير والعزيمة القوية، لتحقيق المزيد من النجاح والتميز والتقدم والازدهار، وللخيل العربية مكانتها، التي حققتها الإمارات في إطار عمل نبيل أعطى ثماره، ولا يزال يسطر صفحات ذهبية مجيدة». وأضاف التوحيدي: «نحن سعداء برؤية خيول جديدة ذات جودة عالية أكدت مستواها العالي في البطولة، ومنها خيول مربط دبي الجديدة، وخاصة المهرة الرائعة «دي إكسبو»، التي كانت عند حسن الظن، عندما أطلقنا عليها هذا الاسم تيمنا بالحدث العالمي الذي تحتضنه دبي معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي يواصل استقطاب اهتمام دولي واسع وإقبال متزايد».

منجمان ذهبيان

وأعرب عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالحصيلة الجيدة، التي حققتها خيول المربط، مشيداً بنجاح البطولة في كافة المستويات التنظيمية واللوجستية، ومستوى الخيول المشاركة، والحضور العربي الخالص في تحكيمها. وقال المرزوقي: «شكلت بطولة عجمان دوماً محطة معطاءة بولادة خيول بطلة وتقديم نجوم الصاعدة، وهي في نسختها التاسعة عشرة أكدت هذا الأمر، بظهور أسماء جديدة، وأبرز هذه الأسماء المهرة ذات المواصفات المتكاملة «دي إكسبو»، وبالتأكيد يظل أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم وابنه الفحل البطل العالمي دي سراج منجمين ذهبين في إنتاج الأبطال».

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