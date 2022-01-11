الكتبي.. ابن الـ 16 عاماً «نجم» مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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توج الفارس مطر حمد سعيد ملهوف الكتبي البالغ من العمر 16 عاماً، بلقب سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 119 كلم، والذي أقيم أمس ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، ليتوهج النجم الواعد ويهدي إسطبلات ماس انتصاراً ثميناً في مهرجان القدرة.

وحقق الكتبي اللقب في السباق الذي شهد مشاركة 113 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات في الدولة، ممتطياً صهوة الجواد «بوكس هيل كروزا» مسجلاً زمناً قدره 4.08.23 ساعات بعد أن هيمن على الصدارة في آخر مراحل السباق، حيث احتل المركز العاشر في المرحلة الأولى ثم السابع في المرحلة الثانية وجاء ثالثاً في المرحلة قبل الأخيرة، ليحسم الصراع على اللقب بعد أن غرد وحيداً في المرحلة الختامية.

فوز

وفاز بالمركز الثاني الفارس حمدان المري على صهوة الجواد «شامان دي لا فولي» لإسطبلات زعبيل-2، مسجلاً زمناً 4.09.58 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة الجواد «كاميل ديس كومبيتس» لإسطبلات الكمدة، مسجلة زمناً 4.15.15 ساعات، تليها في المركز الرابع الفارسة الأرجنتينية ديانا ياميلا على صهوة الفرس «اس ام اف جوانيتا» لإسطبلات الكمدة، مسجلة زمناً 4.22.31 ساعات.

وحقق الخامس الفارس راشد محمد المهيري على صهوة الجواد «ساندين ويكد» لإسطبلات الجوارح، مسجلاً زمناً قدره 4.26.23 ساعات، ونال السادس الفارس منصور الفارسي على صهوة الجواد «صامد» لإسطبلات SS-2، مسجلاً زمناً قدره 4.33.01 ساعات، يليه سابعاً الفارس سعيد المهيري على صهوة «ار بي انفرنو» لإسطبلات SS-2، مسجلاً زمناً قدره 4.38.29 ساعات.

تتويج

وقام اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج أبطال السباق، حيث تسلم البطل مطر الكتبي الكأس الذهبية والوصيف حمدان المري الكأس الفضية والفائزة بالمركز الثالث ليلى المرزوقي الكأس البرونزية.

من جهة أخرى، يسدل الستار على فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة اليوم، عبر كأس «اليمامة» للأفراس لمسافة 119 كلم آخر سباقات الحدث الكبير، وسيشهد السباق منافسة ساخنة بمشاركة نخبة الفرسان وأقوى الأفراس للظفر بالكأس التي تحمل اسم الفرس التي توج معها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بلقب بطولة العالم للقدرة في نورماندي بفرنسا عام 2014.

وجرت أمس إجراءات التسجيل وقياس الأوزان للفرسان وعملية الفحص للخيول واشترطت اللجنة المنظمة على غرار السباق الماضي، أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق في السباق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ، وسينقسم السباق إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، والمرحلة الثانية لمسافة 32 كم «اللون الأحمر»، والمرحلة الثالثة لمسافة 27 كم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كم «اللون الأبيض».

شكر



أهدى الفارس مطر الكتبي بطل سباق الإسطبلات الخاصة الفوز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي المهرجان، متوجهاً بالشكر إلى سموهما على الدعم الكبير للفرسان كافة.

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