بارت بطل الجائزة الكبرى في «أبوظبي لقفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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توّج الفارس الهولندي بارت بليس بالجواد «كريسكراس دي في» بكأس الجائزة الكبرى لبطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، وحل الفارس عبد الله المري مع الفرس «سما دبي» وصيفاً، في ختام البطولة التي نظمها نادي أبوظبي للفروسية والسباق، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية والسباق.

وجرت فعاليات البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة لونجين، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وشهد ختامها وقام بتتويج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق.

وصمم مسار منافسة الجائزة الكبرى من فئة الأربع نجوم، بمواصفات الجولتين، بحواجز تراوح ارتفاعها بين (150 ـ 160) سم، وهي إحدى جولات بطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز 2022.

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