70 خيلاً في سادس سباقات مضمار أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

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يحتضن نادي أبوظبي للفروسية مساء اليوم، حفل سباقاته السادس في الموسم الحالي، والذي يتألف من 6 أشواط ، 5 منها للخيول العربية الأصيلة والشوط السادس للخيول المهجنة، وتبلغ جوائز الحفل 470 ألف درهم يتنافس عليها 70 خيلاً بقيادة نخبة من أميز الفرسان .

وستكون ضربة البداية عند الخامسة مساءً في الشوط الأول على لقب سباق «سويحان» ، وفي الشوط الثاني سباق «الشامخة» الشوط الثالث لقب سباق «مدينة شخبوط» وتقام جولة جديدة من تحدي كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر في الشوط الرابع من الحفل والشوط الخامس سباق تحدي «مدينة مصدر» ويختتم الحفل بالشوط السادس على لقب سباق «مدينة خليفة» .

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