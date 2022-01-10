«جاب عنيد» بطل كأس منصور بن زايد للخيول

المصدر: الشارقة ـ فائز بجبوج

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ظفر الجواد «جاب عنيد» للشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الرئيسي وتوج بكأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحصدت المهرة «غالية» من الوثبة للإسطبلات التابعة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لقب الشوط الثاني، وفاز الجواد «إدارات» التابع لإسطبلات شادويل بالشوط السادس والختامي في «سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 2022» الذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل.

وشهد منافسات السباق الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق والشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «أفهار» .

وفاز الجواد «جاب عنيد» للشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم وبقيادة الفارس راي داسون بكأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بطلاً للشوط الخامس المقدم من «مجلس الشارقة الرياضي» والمخصص للخيول العربية الأصيلة ومن إنتاج دولة الإمارات والمصنفة بعمر 4 و5 سنوات لمسافة 1200م بزمن 01،19،38، وحل ثانياً «إيه إف طاير» لخالد النابودة والثالث «شوال» للوثبة للسباقات، وتوج الفائز الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي وفيصل الرحماني.

تألق

وتوجت المهرة «غالية» للوثبة للسباقات بقيادة الفارس سيباستيان مارتينو بطلة للشوط الثاني «المقدم من مستشفى الشارقة للخيول» ومخصص للخيول المبتدئة بعد أن قطعت مسافة 1000م بزمن 01،07،44 دقيقة. وفي الشوط السادس المقدم من «مشفى الشارقة للخيول» لمسافة 1200م، وبزمن 1،12،97 دقيقة فاز الجواد «إدارات» التابع لإسطبلات شادويل بالمركز الأول. وظفر الجواد «إس إس جلمود» لمالكه أحمد مبارك البريكي بالمركز الأول .

وحصد الجواد «إنذار» لمالكه خليفة مطر النيادي لقب الشوط الثالث . وفاز الجواد «أم اتش رحال» لمالكه منصور خليفة بن حبتور بلقب الشوط الرابع .

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