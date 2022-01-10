«أكسفورد» يتألق في مضمار العين

المصدر: (العين - طلحة عبد الله)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تألق الجواد «أكسفورد» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان ، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة ريتشارد مولن، في أول سباقات المضمار العيناوي بالعام الجديد، وانتزع لقب سيح بن عمار في الشوط الخامس .

وأقيم السباق بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. خطف الجواد «أريم ورسان»، للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، لقب الشوط الثاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز